Доллар и юань подешевели, российский рубль подорожал на торгах 13 октября Опубликовано: Экономика 13 октября 2026, 13:22 Доллар и юань подешевели, российский рубль подорожал на торгах 13 октября Фото из архива 13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и юань подешевели, российский рубль подорожал на торгах 13 октября. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.Доллар подешевел на 0,0009 рубля - его курс составил 3,0098 рубля.Курс юаня понизился на 0,0059 рубля и составил 4,5057 рубля за 10 юаней. Курс российского рубля стал выше на 0,0042 рубля и составил 3,6006 рубля за 100 российских рублей.-0- Смотрите лучшие курсы валют в обменных пунктах Теги Беларусь валюта курсы валют Добавить сайт в предпочтительные источники Новости рубрики Экономика МАРТ установил предельные розничные цены на плодоовощную продукцию по госзаказу Совмин утвердил перечень градостроительных проектов для разработки в 2027 году B2B-переговоры, рекламный тур для блогеров. Что организуют на белорусско-китайском туристическом форуме "АМКОДОР" готов поставлять технику для нужд лесной отрасли Татарстана В Беларуси на треть вырос биржевой рынок полимеров и химии Господдержку в сельском хозяйстве обсудили на совещании в правительстве Главная Доллар и юань подешевели, российский рубль подорожал на торгах 13 октября Главное Лукашенко собрал совещание с силовиками. Тема - итоги проверки одной из бригад внутренних войск Проверки структур военной организации государства продолжатся. Вольфович озвучил некоторые детали Какая помощь оказывается семьям с детьми в Беларуси, напомнили в Минтруда EnergyExpo 2026: главное событие энергетической отрасли теперь на новой площадке Топ-новости Лукашенко о проверках силовиков: должны быть готовы к самому негативному сценарию "Этот меч обоюдоострый". Лукашенко о ядерных устремлениях бездумных политиков в Европе Лукашенко назвал полной глупостью кампанию в западных СМИ о военной угрозе со стороны России и Беларуси "Это сделали сами латыши". Лукашенко дезавуировал обвинения Латвии в проникновении вооруженной группы из Беларуси Кочанова: наша социальная миссия - говорить с молодежью о ценности традиционной семьи Совмин утвердил перечень градостроительных проектов для разработки в 2027 году На учении ОДКБ "Нерушимое братство - 2026" утвержден замысел условной миротворческой операции Успешный бизнес выбирает "Маяк Минска". В октябре коммерческие помещения - на выгодных условиях Родительский счет, соцреклама. Какие инициативы предложили многодетные семьи на форуме в Полоцке Беларусь лидирует в регионе по уровню представительства женщин в органах власти - Павлюченко на форуме в Улан-Баторе Строительство путепровода Колесникова-Тимирязева в Минске вышло на завершающий этап Гран-при конкурса "Лидеры ИИ в Беларуси" получил Объединенный институт проблем информатики НАН Быть вместе - самое главное. В чем семья из Витебска нашла свое счастье Посол Беларуси Евгений Соболевский вручил верительные грамоты лидеру Судана Беларусь планирует гармонизировать 65% нацстандартов с международными к концу года С нами интереснее тв программа погода БЕЛТА + курсы Темы Все темы Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме" ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"