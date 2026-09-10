Доля онлайн-торговли растет, важно создать комфортные правила игры в ЕАЭС - Минэкономики

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доля онлайн-торговли растет, важно создать комфортные правила игры в ЕАЭС. Об этом заявила заместитель министра экономики Алеся Абраменко на XVII Международной научно-практической конференции "ЕАЭС 2.0: трансформации и перспективы таможенного администрирования", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.



Особое внимание Алеся Абраменко уделила совершенствованию таможенного законодательства союза. По итогам многолетней работы подготовлен первый комплексный проект протокола с поправками в Таможенный кодекс ЕАЭС, призванный упростить процессы внешнеторговой деятельности для бизнеса, оптимизировать его временные и финансовые затраты. Ранее были приняты поправки в части перемещения товаров электронной торговли - ожидается, что эта часть в полной мере заработает в следующем году.



В августе 2026-го подписано соглашение об электронной торговле товарами в ЕАЭС, которое сформировало основу для создания общесоюзной экосистемы. "Если поправки в Таможенный кодекс затронут ввоз товаров электронной торговли из третьих стран, то соглашение направлено на обеспечение соблюдения прав и интересов участников уже на внутреннем рынке ЕАЭС. Тема особенно актуальна: по итогам прошлого года на электронную коммерцию по экспертным оценкам приходится более 20% мирового ретейла. Согласно прогнозам, в ближайшие годы этот показатель будет только увеличиваться. По Беларуси динамика тоже впечатляющая: за пять лет доля онлайн-торговли выросла примерно в 2,4 раза. Это свидетельствует о востребованности каналов электронной торговли, прежде всего, со стороны потребителя. Поэтому мы ожидаем, что новации таможенного законодательства в совокупности с развитием внутреннего рынка ЕАЭС позволят создать комфортные правила игры в этой сфере", - резюмировала заместитель руководителя министерства.



Замглавы экономического ведомства также рассказала о ряде других мер по совершенствованию единой таможенной политики, реализованных в рамках стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Так, усовершенствован информационный обмен между профильными органами, что обеспечивает бесшовное функционирование таможенной системы союза. Запущен механизм отслеживания перевозок в соответствии с соглашением о применении в ЕАЭС навигационных пломб - это создало основу противодействия серому товарообороту и ускорения движения товаров. Сформированы общие принципы и подходы к установлению уголовной и административной ответственности за нарушения таможенного законодательства.



По словам Алеси Абраменко, в стратегическом плане по реализации декларации "Евразийский экономический путь" до 2030 года также предусмотрены механизмы, в соответствии с которым предстоит реализовать 13 мероприятий по линии таможенного блока.



"Они охватывают различные аспекты - от совершенствования регулирования до цифровизации таможенного администрирования союза. Вопросы, касающиеся деятельности таможенных органов, также затрагиваются в разделах по раскрытию потенциала искусственного интеллекта, реализации совместных мер по продвижению экспорта на рынки третьих стран", - пояснила замминистра экономики.-0-