Дни ЕАЭС открылись в штаб-квартире Шанхайской организации сотрудничества

17 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бакытжан Сагинтаев 17 сентября открыл Дни Евразийского экономического союза в штаб-квартире Шанхайской организации сотрудничества в Пекине. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.
"Дни ЕАЭС - возможность ближе познакомить наших друзей и партнеров с Евразийским экономическим союзом, рассказать о результатах его развития, наших приоритетах и планах на будущее", - сказал Бакытжан Сагинтаев.
За 12 лет функционирования ЕАЭС утвердился в качестве одного из значимых экономических центров современного мира. Последовательно укрепляется внутренний рынок, расширяются возможности для граждан и бизнеса, развивается международное сотрудничество. Особое место среди партнеров ЕАЭС занимает Шанхайская организация сотрудничества. "Евразийскую экономическую комиссию и Секретариат ШОС связывают многолетние деловые отношения. В их основе - взаимное уважение, общность подходов к сотрудничеству и стремление содействовать устойчивому развитию государств евразийского пространства", - подчеркнул Бакытжан Сагинтаев.
Председатель Коллегии ЕЭК выразил уверенность, что ЕАЭС и ШОС обладают значительным потенциалом для углубления экономического взаимодействия. Этому способствуют в том числе общая заинтересованность в развитии транспортной связанности, внедрении современных технологий, расширении торговли и создании новых возможностей для бизнеса.
Четыре государства - Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия - являются членами обоих объединений. Со странами Шанхайской организации сотрудничества у союза выстроены различные форматы взаимодействия. Так, с Китаем действует торгово-экономическое соглашение, с Ираном - соглашение о свободной торговле. Иран и Узбекистан имеют статус государств - наблюдателей при ЕАЭС. Ведется активный переговорный процесс с Индией, развивается диалог с Пакистаном.
Бакытжан Сагинтаев также провел рабочую встречу с генеральным секретарем ШОС Нурланом Ермекбаевым. "По итогам встречи стороны высоко оценили сложившийся доверительный диалог и выразили намерение поддерживать набранную динамику отношений, последовательно выводя сотрудничество на более системный и практико-ориентированный уровень", - отметили в пресс-службе.-0-
Экономика
17 сентября 2026, 09:29
Дни ЕАЭС открылись в штаб-квартире Шанхайской организации сотрудничества
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