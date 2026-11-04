4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Что изменится в строительной отрасли Беларуси с вступлением в силу указа Президента №392, рассказали БЕЛТА в пресс-службе Минстройархитектуры.
Указом расширены полномочия облисполкомов и Мингорисполкома при установлении особенностей проектирования и возведения объектов, имеющих первоочередное значение для социально-экономического развития регионов. Так, местные власти смогут давать разрешения застройщикам использовать конструкции модульного типа, изготовленные в заводских условиях, без разработки проектной документации. При этом завод-изготовитель должен подтвердить возможность их применения в строительстве и соблюдение требований безопасности.
"Цель - упрощение ввода в эксплуатацию модульных и быстровозводимых объектов, широко используемых для социальной инфраструктуры, торговли и бытового обслуживания", - пояснили в пресс-службе.
Также облисполкому и Мингорисполкому предоставлено право определять своими решениями заказчиков по разработке градостроительных проектов детального планирования, если с такой инициативой выступили юридические лица и готовы вложить собственные средства.
"Нововведения направлены на стимулирование привлечения частных инвестиций в развитие территорий. Норма позволит юрлицам профинансировать разработку градостроительной документации с последующим определением их в качестве заказчика по строительству объектов на соответствующей территории", - отметили в пресс-службе.
Также исключена необходимость согласования особенностей, предусмотренных указом №266, с Советом Министров. Это даст возможность местным органам власти самостоятельно устанавливать особые условия для реализации важных для регионов проектов.
Новации вступят в силу с 1 января 2027 года.-0-
Экономика
04 ноября 2026, 08:20
Для стимулирования частных инвестиций. Минстройархитектуры о новациях в строительстве
Фото из архива
Новости рубрики Экономика
Главное
Топ-новости
Надо искать точки для деэскалации. Лукашенко привел в пример работу Лантратовой и Лубинца по Алешкам
Практический разворот к многополярности. Как его видят участники Минской конференции по безопасности?
В ООН принята резолюция Беларуси о предотвращении появления новых видов оружия массового уничтожения
С нами интереснее