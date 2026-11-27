27 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. О том, как развиваются в Беларуси беспилотные технологии в мирных целях, рассказала журналистам вице-премьер Беларуси Наталья Петкевич в Москве на полях заседания Экономического совета СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.Наталья Петкевич принимает участие в заседании в качестве национального координатора Республики Беларусь по вопросам СНГ и члена Экономического совета Содружества. Один из вопросов в повестке заседания - меморандум о сотрудничестве государств - участников СНГ в области развития и использования беспилотных авиационных систем в гражданской авиации.Наталья Петкевич констатировала, что в современном мире применение БПЛА стало рядовой составляющей боевых действий. "Но для нас принципиально важно это развитие в мирных целях, - подчеркнула она. - Сегодня мы очень сильно развиваем беспилотную технику для агропромышленного комплекса, и она реально работает на полях и пользуется абсолютно оправданным спросом у наших аграриев".Использование беспилотных технологий позволяет решать задачи в различных сферах, в том числе в медицине. По словам вице-премьера, разработкам в данной сфере уделяется внимание начиная с вузовской скамьи. В начальную военную подготовку включен курс по обучению навыкам использования БПЛА. "Потому что ребята очень интересуются. Я думаю, что это придаст определенную изюминку этому курсу и сделает его немного отходящим от классических канонов", - добавила вице-премьер.-0-