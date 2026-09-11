Диверсификация и наращивание экспорта. Как в Беларуси компенсируют расходы за участие в зарубежных выставках





Указ Президента Беларуси от 20 августа 2026 года №278 "О стимулировании участия в международных специализированных выставках (ярмарках)" вносит изменения в указ от 14 ноября 2019 года №412. Они направлены на то, чтобы стимулировать белорусские компании активнее выходить на зарубежные рынки и наращивать несырьевой экспорт.





Изменения касаются механизма возмещения части расходов на участие в международных выставках.





Предельный размер возмещения расходов на участие в зарубежных выставочных мероприятиях увеличен с 250 до 500 базовых величин (до 22,5 тыс. рублей). "Это позволит компенсировать значительные затраты субъектов хозяйствования, в том числе связанные с транспортными расходами и арендой выставочных площадей", - отметили в БелТПП.





Кроме того, теперь можно получить компенсацию до двух раз в течение календарного года при условии участия в выставках в разных странах. Ранее такая поддержка предоставлялась однократно. Данная мера нацелена на поощрение диверсификации географии экспортных поставок, в первую очередь на рынки стран дальней дуги.





"БелТПП как ключевая организация по развитию внешнеэкономической деятельности призывает предприятия активно пользоваться обновленной поддержкой и готова помогать в организации участия в зарубежных выставках", - добавили в палате.-0-

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как в Беларуси изменилась компенсация за участие в выставках за рубежом, сообщили БЕЛТА в Белорусской торгово-промышленной палате.