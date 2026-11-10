Делегация Брестской области провела в КНР переговоры о создании производства складской техники

10 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестская область рассматривает возможность создания совместно с китайскими партнерами производства по выпуску подъемно-транспортного оборудования. Об этом сообщил председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик с руководством провинции Аньхой, передает корреспондент БЕЛТА.



Брестская область поддерживает дружественные отношения с провинцией Аньхой с сентября 2017 года. Укреплению межрегиональных связей способствует побратимство Бреста и Хэфэя, Березовского района и Бэнбу. "В активизации дальнейшего взаимодействия с зоной высоких технологий города Бэнбу заинтересовано и руководство администрации свободной экономической зоны "Брест". С учетом ранее подписанного между этими территориями меморандума о сотрудничестве сегодня предоставлена хорошая возможность для продолжения контактов. Во время нынешнего визита планируется подписать дорожную карту дальнейшего сотрудничества", - сказал Петр Пархомчик.



Стороны взаимодействуют в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной сферах. Так, внешнеторговый оборот Брестской области с Китаем за последние годы вырос кратно, в январе - августе 2026 года он увеличился на 20,3%. Представители китайского бизнеса за последние годы инвестировали в экономику Брестчины около четверти миллиарда долларов. Наиболее крупные и значимые для региона проекты реализуются именно с представителями деловых кругов из провинции Аньхой.



В частности, реализован совместный проект с компанией по производству бытовой техники. На территории Брестской области работает предприятие по выпуску холодильников, объемы производства растут. "Во время очередной встречи мы подписали меморандум о сотрудничестве в 2027 году, который предусматривает еще более амбициозные объемы производства. В повестку нашего сотрудничества входит еще один важный проект - сборка в Бресте малотоннажных грузовых автомобилей совместно китайской компанией. Тема весьма актуальна для Беларуси. Данный коммерческий транспорт получил широкое распространение как в нашей стране, так и в соседних государствах", - отметил председатель Брестского облисполкома.



Накануне партнеры подписали план сотрудничества на следующий год. Намечено производство и сбыт порядка 200 единиц техники. Прорабатывается возможность перехода на мелкоузловую сборку с увеличением доли локализации производства в Брестской области. Так же изучается возможность организации серийного выпуска пикапов с открытой грузовой площадкой.



Также Брестчине интересно сотрудничество с еще одним крупным предприятием провинции Аньхой по производству складской техники. У белорусской делегации состоялась встреча с представителями компании для предметных переговоров. "Мы рассматриваем возможность реализации проекта по созданию на территории Брестской области производства по выпуску подъемно-транспортного оборудования: от создания совместного предприятия до строительства собственной компании с полным спектром услуг", - поделился планами Петр Пархомчик.



Он выразил уверенность, что встречи во время нынешнего визита принесут положительный результат. "Мы искренне заинтересованы в дальнейшем расширении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с провинцией Аньхой, углублении межрегионального взаимодействия и социально-культурных связей", - добавил глава Брестской области.-0-