Делегация Беларуси участвует в Глобальном форуме по устойчивому транспорту в Пекине 

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Беларуси во главе с министром транспорта и коммуникаций Алексеем Ляхновичем принимает участие в Глобальном форуме по устойчивому транспорту в Пекине, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтранса.



Среди участников - руководители транспортных ведомств, профильных министерств со всего мира. Цель форума - формирование международного консенсуса и развитие глобального сотрудничества в транспортной и логистической отраслях.



Алексей Ляхнович отметил, что Беларусь последовательно поддерживает четыре глобальные инициативы Китая - в сфере развития, безопасности, цивилизации и глобального управления. "Мы рассматриваем эти инициативы как альтернативу логике конфронтации. Транспорт - одна из ключевых основ современной экономики. От транспортных связей напрямую зависят производство, торговля, инвестиции и международные цепочки поставок. Поэтому развитие транспортной инфраструктуры и повышение качества логистических услуг являются важнейшими условиями устойчивого развития", - сказал он.



Министр особо отметил важность Рамочной основы глобального развития и сотрудничества в области устойчивого транспорта, представленную в рамках Глобального форума. Этот документ находит всестороннюю поддержку в Беларуси. Он направлен на повышение инфраструктурной связанности, внедрение инноваций, облегчение торговли и инвестиций, соблюдение принципов открытости и инклюзивности, а главное - на развитие сухопутных, морских, воздушных и цифровых связей.



Беларусь придает устойчивому транспорту приоритетное значение. Правительством утверждена госпрограмма "Транспорт Беларуси" на 2026-2030 годы с целью обеспечить эффективную и устойчивую работу транспортной системы, повысить ее технологический уровень и расширить применение цифровых интеллектуальных решений.-0-