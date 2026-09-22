22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Беларуси во главе с министром транспорта и коммуникаций Алексеем Ляхновичем принимает участие в Глобальном форуме по устойчивому транспорту в Пекине, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтранса.
Среди участников - руководители транспортных ведомств, профильных министерств со всего мира. Цель форума - формирование международного консенсуса и развитие глобального сотрудничества в транспортной и логистической отраслях.
Алексей Ляхнович отметил, что Беларусь последовательно поддерживает четыре глобальные инициативы Китая - в сфере развития, безопасности, цивилизации и глобального управления. "Мы рассматриваем эти инициативы как альтернативу логике конфронтации. Транспорт - одна из ключевых основ современной экономики. От транспортных связей напрямую зависят производство, торговля, инвестиции и международные цепочки поставок. Поэтому развитие транспортной инфраструктуры и повышение качества логистических услуг являются важнейшими условиями устойчивого развития", - сказал он.
Министр особо отметил важность Рамочной основы глобального развития и сотрудничества в области устойчивого транспорта, представленную в рамках Глобального форума. Этот документ находит всестороннюю поддержку в Беларуси. Он направлен на повышение инфраструктурной связанности, внедрение инноваций, облегчение торговли и инвестиций, соблюдение принципов открытости и инклюзивности, а главное - на развитие сухопутных, морских, воздушных и цифровых связей.
Беларусь придает устойчивому транспорту приоритетное значение. Правительством утверждена госпрограмма "Транспорт Беларуси" на 2026-2030 годы с целью обеспечить эффективную и устойчивую работу транспортной системы, повысить ее технологический уровень и расширить применение цифровых интеллектуальных решений.-0-
Экономика
22 сентября 2026, 18:08
Делегация Беларуси участвует в Глобальном форуме по устойчивому транспорту в Пекине
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