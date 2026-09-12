12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На базе войсковой части 3214 в Минске прошла специализированная выставка продукции концерна "Беллегпром", которую посетила делегации внутренних войск МВД Азербайджана, сообщили БЕЛТА в концерне.
Делегации были представлены передовые разработки белорусских производителей для силовых ведомств: тактические и форменные модели специальной обуви повышенной прочности, адаптированные для выполнения задач в любых погодных и полевых условиях, высокопрочную форменную одежду, тактические и маскировочные костюмы, влаго- и ветрозащитные изделия, современные износостойкие ткани со специальными защитными пропитками, арамидные нити, технические ленты и надежную металлофурнитуру.
Представители внутренних войск Азербайджана высоко оценили белорусское качество. В ходе встречи стороны предметно обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, возможности прямых поставок и реализацию совместных проектов.-0-
Экономика
12 сентября 2026, 14:57
Делегация Азербайджана высоко оценила одежду и обувь "Беллегпрома" для силовых ведомств
Фото Беллегпрома
Новости рубрики Экономика
НЦПЭ и Китайская федерация машиностроительной промышленности договорились об укреплении сотрудничества
Главное
Топ-новости
Вольфович: Следственный комитет стал надежным щитом в защите государства и общества от преступных посягательств
Эксперт: страны с полным циклом производства стрелкового оружия способны обеспечить свою безопасность
"Мое призвание - спасать": 159 курсантов Университета гражданской защиты МЧС принесли присягу в Минске
С нами интереснее