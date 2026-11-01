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Дефицит сахара в мире. Беларусь прорабатывает новые рынки поставок

Опубликовано:

Логотип БелТА
Экономика
01 ноября 2026, 10:17

Дефицит сахара в мире. Беларусь прорабатывает новые рынки поставок

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мировые цены на сахар взлетели из-за аномальной летней жары почти на треть, эксперты прогнозируют дефицит. Будет ли его в достатке в Беларуси и ожидать ли подорожания, рассказали в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.
В республике ажиотажа нет, сахарный рынок стабилен, товара в достатке. С апреля 2022 года отпускные цены не меняются. В стране выстроена четкая система: начиная от выделения земель под посев сахарной свеклы и заканчивая вопросом ценообразования. На полках продукт есть круглый год, хотя лет 15-20 назад были времена, когда в сезон заготовок за сахаром выстраивались очереди.

Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Слуцкого сахарорафинадного комбината Андрей Гусак рассказал, что с 2018 года Беларусь не ввозит импортный сахар-сырец для переработки. Весь сахар получается из отечественного сырья - свеклы. "Слуцкий сахарорафинадный комбинат является крупнейшим производителем сахара в Беларуси. Мы перерабатываем порядка 12 тыс. т свеклы в сутки. Внутренний рынок полностью застрахован, защищен от колебаний мировых цен", - отметил он.

Белорусская свекла поступает с полей на автоматизированные линии, где проходит полный путь от мойки и вываривания до центрифуг и упаковочных лент.

Урожай этого года перекрывает потребности страны с лихвой. Четыре отечественные площадки в Скиделе, Городее, Жабинке и Слуцке в этом сезоне планируют переработать свыше 5,5 млн т собранной свеклы. На выходе получится более 700 тыс. т готового сахара при внутренней потребности Беларуси примерно в 350 тыс. т.

Заместитель председателя концерна "Белгоспищепром" Игорь Груцо сообщил, что по итогам 2026 года ожидается экспорт сахара около 400 тыс. т. "В то же время мы наблюдаем непростую ситуацию на мировых рынках. Отслеживаем котировки мировых товарных бирж. Они показывают, что стоимость сахара и цены на него выросли более чем на 25%. Вместе с тем могу смело заверить, что это никаким образом негативно не повлияет на наши поставки на внутренний рынок, в том числе и в плане цены. Более того, есть хорошие перспективы по выходу на новые рынки", - отметил он.

В пример заместитель председателя концерна привел проходивший в Минске Белорусско-монгольском бизнес-форум, где заключены контракты на поставку белорусского сахара в Монголию на сумму более $4 млн.-0-

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