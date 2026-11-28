28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вьетнам является важной площадкой для освоения Беларусью рынка Юго-Восточной Азии, а предстоящий визит главы государства в эту страну призван придать дополнительный импульс двустороннему торгово-экономическому сотрудничеству. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА выразил аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Сергей Томашов.





По словам аналитика, сегодня Вьетнам по праву называют экономическим сердцем Юго-Восточной Азии. Ханой ставит перед собой сверхамбициозные цели: к 2030 году стать развивающимся государством с современной промышленностью, а к 2045-му - преодолеть разрыв с развитыми странами мира. Предусмотрено увеличение дохода на душу населения до $8,5 тыс. и доведение доли цифровой экономики до 30%. Для этого страна нацелена обеспечивать ежегодный рост ВВП не менее чем на 10%.





"За девять месяцев этого года рост экономики составил 9%, так что такая сверхзадача вполне по силам трудолюбивому вьетнамскому народу. За 10 месяцев текущего года внешнеторговый оборот страны впервые преодолел отметку в $1 трлн. При этом более 70% экспорта приходится на товары с высокой добавленной стоимостью, среди них электроника, компьютеры, машины, инструменты, телефоны, текстильно-швейные изделия и обувь. Кроме того, Вьетнам входит в топ-3 мировых экспортеров орехов кешью, кофе, черного перца, риса, морепродуктов, смартфонов, одежды и текстиля", - рассказал Сергей Томашов.





Он констатировал, что Вьетнам меняется буквально на глазах. "Ставка сделана на развитие инфраструктуры, науки и цифровых технологий, планируется строительство высокоскоростной железной дороги "Север - Юг". В течение пяти лет Ханой намерен привлечь до $1,5 трлн внутренних и внешних инвестиций. Крупнейшим иностранным инвестором выступает корпорация Samsung, в стране развернута масштабная сборка продукции Apple, в Хошимине работает крупнейший в мире завод Intel, а также построено предприятие Lego. Вьетнам остается и главной производственной базой для брендов Nike и Adidas", - подчеркнул эксперт.





Говоря о двусторонней повестке, Сергей Томашов напомнил, что Беларусь и Вьетнам связывают давние дружеские отношения, поддерживается регулярный обмен делегациями и широкие контакты во всех сферах. В прошлом году взаимодействие двух стран было поднято до уровня стратегического партнерства. "Для Беларуси Вьетнам - важная площадка для освоения региона АСЕАН. Наши экономики взаимодополняемы, однако политический диалог сегодня несколько опережает торгово-экономическое сотрудничество, в котором сохраняется значительный потенциал", - отметил он.





На данный момент Беларусь реализует во Вьетнаме четыре инвестиционных проекта с общей суммой капиталовложений свыше $30 млн. Во взаимной торговле Ханой поставляет в Беларусь морепродукты, натуральный каучук, текстиль, рис, арахис, специи, компьютеры и смартфоны. В свою очередь Беларусь экспортирует молоко и молочную продукцию, удобрения, машины, тракторы и грузовики.





Помимо торговли, Минск помогает Ханою в подготовке высококвалифицированных специалистов и экспертов, активно взаимодействуют научно-технические организации. Растет и турпоток из Беларуси во Вьетнам, чему в том числе способствовало открытие новых авиарейсов из Минска. В Беларуси успешно действует диаспоральная организация "Ассоциация вьетнамцев Беларуси". "Визит главы нашего государства во Вьетнам как раз и нацелен на то, чтобы дать дополнительный импульс двустороннему торгово-экономическому сотрудничеству, и, без сомнений, пройдет в конструктивной и дружественной атмосфере", - резюмировал Сергей Томашов.-0-