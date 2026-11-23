23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество банковских вкладчиков увеличилось на более чем 25 тыс. и на 1 октября 2026 года достигло 1,259 млн человек. Об этом говорится в аналитическом обозрении "Обследование по реализации банковского принципа "Знай своего клиента" за третий квартал 2026 года, опубликованном на сайте Национального банка, сообщает БЕЛТА.





В обозрении перечислены ключевые тенденции депозитного рынка. Так, срочные и условные вклады населения за первый квартал увеличились на 7% - до 26,8 млрд рублей в эквиваленте. Средняя сумма вклада на одного вкладчика увеличилась на 4,8% - до 21,2 тыс. рублей в эквиваленте.





Основную часть вкладчиков по-прежнему составляют женщины - 66,9% от общей численности. Средняя сумма вклада больше у мужчин. Наибольшая сумма вкладов размещена гражданами в возрасте 64 года и старше. Сохраняется тенденция роста безотзывных вкладов.-0-