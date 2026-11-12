Четыре соглашения с китайскими организациями подписаны во время "Инвестиционных дней Беларуси в Шанхае"

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор Национального агентства инвестиций и приватизации Алексей Пушкарев на полях "Инвестиционных дней Беларуси в Шанхае" подписал соглашения о сотрудничестве с четырьмя китайскими организациями: Урумчийской торговой палатой по внешней торговле, компанией "Синьцзян Синхао Хунту" из этого же региона, компанией "Фансин Шицзи Кэцзи Чанье", Германской международной торговой палатой предпринимателей в Китае. Об этом сообщили БЕЛТА в НАИП.





"Последняя организация - это деловая ассоциация, которая создана для развития бизнес-сотрудничества между Германией, Европой вообще и КНР, и объединяет множество преимущественно китайских бизнесменов. Суть всех соглашений - в развитии инвестиционного сотрудничества, поиске инвесторов и проектов для реализации в нашей стране в целом, а в частности в сферах, связанных с сельским хозяйством, туризмом, медициной и медицинским оборудованием", - рассказали в НАИП.





Форум "Инвестиционные дни Беларуси в Шанхае" собрал более 50 представителей китайских компаний. С приветственным словом к ним обратился генеральный консул Беларуси в Шанхае Александр Шевченко. А объединенная команда НАИП, индустриального парка "Великий камень", могилевского технопарка и юридических консультантов представила обзор инвестиционного ландшафта, специальных возможностей для инвестора и актуальных инвестиционных предложений в Беларуси.





"Отличительная особенность формата "Инвестиционных дней" - это подготовленная аудитория: компании со свободным инвестиционным ресурсом, заинтересованные в работе в регионе СНГ и конкретно в Беларуси. Неотъемлемая часть мероприятия - B2B переговоры сразу после сессии презентаций. Состоялись они и на этот раз", - отметили в НАИП.-0-