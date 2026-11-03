Четыре новые скважины пополнили производственный фонд "Белоруснефти" в октябре

Как рассказал инженер по бурению производственного отдела Светлогорского управления буровых работ Иван Дайнеко, в октябре две новые точки появились на карте Речицкого месторождения, на один объект стало больше на Северо-Домановичской и Тишковской площадях. В частности, на Речицком месторождении построены скважина №831 фактической глубиной 3022 м, а также №774 глубиной 3330 м. На Северо-Домановичском месторождении добавилась скважина №84 (4314 м), а на Тишковском - объект №200 (2913 м).
Кроме того, коллектив Вышкомонтажного управления передал в октябре специалистам из СУБР четыре смонтированные буровые установки. Также в октябре специалисты ВМУ подготовили пять новых площадок под строительство буровых - №37 Южно-Осташковичской, №355, №838, №584 и №343 Речицкой площадей.
Производственное объединение "Белоруснефть" создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в нефтяной сфере других стран. Сегодня "Белоруснефть" - это свыше 27 тыс. человек на трех континентах. У предприятия более чем 40 видов деятельности - от сейсмики до сельскохозяйственной сферы.-0-