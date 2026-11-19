"Продолжим стимулировать развитие производств в небольших районах. Это способствует созданию рабочих мест для местного населения, привлечению молодых кадров и укрепляет региональную экономику", - подчеркнул Юрий Чеботарь.-0-

Фото газеты "Ошмянский вестник" Фото газеты "Ошмянский вестник"

19 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Государство стимулирует бизнес для создания и развития производств в регионах. Об этом заявил министр экономики Юрий Чеботарь на встрече с представителями местного бизнеса в рамках Белорусской недели предпринимательства в ходе рабочей поездки в Ошмянский район, сообщает корреспондент БЕЛТА.На встрече обсудили действующие меры поддержки предпринимательства и ключевые вызовы, с которыми сталкиваются предприятия.Как отметил Юрий Чеботарь, одним из наиболее востребованных механизмов поддержки стало финансирование инвестиционных проектов по сниженным процентным ставкам в рамках общего зонтичного продукта "Региональная инициатива". На сегодняшний день в перечне уже свыше 480 инвестпроектов, в том числе 85 - в Гродненской области.Министр ознакомился с ходом реализации инвестпроектов на предприятиях Ошмянского района. Юрий Чеботарь встретился с трудовым коллективом Ошмянского мясокомбината, а также ознакомился с ходом реализации инвестпроекта, над которым работает предприятие. В рамках инициативы "Один район - один проект" здесь ведется строительство цеха изготовления полуфабрикатов и цеха обвалки, а также реконструкция существующего здания. Реализация проекта позволит создать 25 дополнительных рабочих мест.В программе визита также посещение ООО "Унисон групп", где реализуется проект по модернизации цеха кондитерских и хлебобулочных изделий с перспективой создания 25 новых рабочих мест, и компании "Мидаспро", где активно используют предоставляемые государством инструменты поддержки в рамках инициативы "Один район - один проект". Создано производство одноразовой посуды из бумаги. Рабочие места получили 19 человек. В текущем году в рамках "Региональной инициативы" приобретено оборудование для развития производства бумажной упаковки, создано пять новых рабочих мест.