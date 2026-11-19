На встрече обсудили действующие меры поддержки предпринимательства и ключевые вызовы, с которыми сталкиваются предприятия.
Как отметил Юрий Чеботарь, одним из наиболее востребованных механизмов поддержки стало финансирование инвестиционных проектов по сниженным процентным ставкам в рамках общего зонтичного продукта "Региональная инициатива". На сегодняшний день в перечне уже свыше 480 инвестпроектов, в том числе 85 - в Гродненской области.
Министр ознакомился с ходом реализации инвестпроектов на предприятиях Ошмянского района. Юрий Чеботарь встретился с трудовым коллективом Ошмянского мясокомбината, а также ознакомился с ходом реализации инвестпроекта, над которым работает предприятие. В рамках инициативы "Один район - один проект" здесь ведется строительство цеха изготовления полуфабрикатов и цеха обвалки, а также реконструкция существующего здания. Реализация проекта позволит создать 25 дополнительных рабочих мест.
В программе визита также посещение ООО "Унисон групп", где реализуется проект по модернизации цеха кондитерских и хлебобулочных изделий с перспективой создания 25 новых рабочих мест, и компании "Мидаспро", где активно используют предоставляемые государством инструменты поддержки в рамках инициативы "Один район - один проект". Создано производство одноразовой посуды из бумаги. Рабочие места получили 19 человек. В текущем году в рамках "Региональной инициативы" приобретено оборудование для развития производства бумажной упаковки, создано пять новых рабочих мест.
"Продолжим стимулировать развитие производств в небольших районах. Это способствует созданию рабочих мест для местного населения, привлечению молодых кадров и укрепляет региональную экономику", - подчеркнул Юрий Чеботарь.-0-
Фото газеты "Ошмянский вестник"