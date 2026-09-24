Чеботарь: рост инвестиционной активности - ключ к сбалансированному развитию регионов

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рост инвестиционной активности - ключ к сбалансированному развитию регионов. Об этом заявил министр экономики Юрий Чеботарь в ходе рабочей поездки в Малоритский район Брестской области, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.



Глава Минэкономики провел встречу с трудовым коллективом ООО "Капикон" - крупнейшим в стране производителем сухих молочных смесей для молодняка сельскохозяйственных животных. Сотрудники обсудили с министром актуальные вопросы работы экономики и получили разъяснения по волнующим темам. Юрий Чеботарь напомнил, что недавно прошел День народного единства. Суть этого праздника - в осознании общей судьбы, общих ценностей, единства нации.



"Мы живем в государстве, которое создавалось тяжелым трудом многих поколений. Наша задача - продолжать эту линию: укреплять экономику и сохранять преемственность. И успех здесь складывается из тысяч ежедневных усилий: когда каждый человек на своем месте работает на совесть, страна становится сильнее", - подчеркнул глава министерства.



Министр также ознакомился с реализацией инвестиционных проектов в регионе и обсудил с руководителями предприятий текущую ситуацию и перспективные планы развития. Так, на ОАО "Малоритский консервноовощесушильный комбинат" благодаря модернизации удалось существенно расширить ассортимент продукции, в том числе нарастить выпуск детского питания, роботизирован процесс упаковки продукции. ПУ "БелКварц" РУП "Производственное объединение "Белоруснефть" на базе месторождения "Хотиславское Западное" создало современное производство полного цикла, что позволило отказаться от импорта и обеспечить сырьевую безопасность. Продукция предприятия в 2026 году претендует на Государственный знак качества. Стратегии развития компаний "Бизон" и "ГринСпрайс" ориентированы на расширение линейки товаров и рост продаж.



"Развитие страны определяется тем, насколько динамично растут регионы. В этом ключевую роль играет их инвестиционная активность. Мы продолжим поддерживать перспективные проекты, строительство инфраструктуры и жилья, но и регионам следует динамично работать в этом направлении", - отметил Юрий Чеботарь.-0-