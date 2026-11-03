БЖД сохраняет действующие тарифы на перевозку грузов в 2027 году в международном сообщении

В Ташкенте 27-30 октября состоялась XXXV Тарифная конференция железнодорожных администраций - участниц Тарифного соглашения стран СНГ. Вместе с другими железнодорожными администрациями в ней участвовала делегация Белорусской железной дороги.
На Тарифной конференции принята Тарифная политика железных дорог государств - участников СНГ на перевозки грузов в международном сообщении в 2027 году.
"В Тарифную политику СНГ включены тарифные условия на перевозку грузов в вагонах и контейнерах по территории Республики Беларусь, а также сопутствующие работы, услуги. В целях привлечения дополнительных грузопотоков Белорусской железной дорогой сохранены тарифы на уровне, действовавшем в 2026 году", - рассказали в пресс-центре.
В 2027 году функции Управления делами Тарифной политики будет выполнять в соответствии с решением Тарифной конференции железнодорожная администрация Казахстана.
Тарифная политика СНГ является важнейшим инструментом в развитии международных железнодорожных грузовых перевозок, повышении их конкурентоспособности с учетом соблюдения баланса интересов перевозчика и потребителя услуг железнодорожного транспорта.-0-