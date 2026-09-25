БЖД планирует расширить сотрудничество с Узбекистаном в сфере грузоперевозок и промкооперации

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. БЖД планирует расширять сотрудничество с Узбекистаном в сфере грузоперевозок и промышленной кооперации. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД по итогам встречи начальника Белорусской железной дороги Валерия Веренича с послом Узбекистана в Беларуси Нуриддином Мамажоновым.



Стороны уделили особое внимание вопросам, связанным с развитием транспортно-логистических услуг в области железнодорожного транспорта, в том числе реализации проекта сквозного грузового поезда "Славянский караван", а также вопросам увеличения объема грузоперевозок между Узбекистаном и Беларусью.



Первый поезд "Славянский караван" по маршруту Беларусь - Узбекистан отправился 30 июля 2026 года. Менее чем за два месяца из Беларуси в Узбекистан было отправлено уже десять сквозных поездов. Важным преимуществом формата является скорость доставки и регулярность движения без переформирования или задержек в пути.



Стороны также обсудили перспективы сотрудничества в области промышленной кооперации. Руководитель белорусской магистрали проинформировал о заинтересованности в организации поставок в Узбекистан продукции железнодорожного назначения, производимой предприятиями БЖД.-0-