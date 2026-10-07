БУТБ упростила доступ узбекских компаний на биржевые торги





Дополнительно на сайте УзРТСБ создан специальный информационный раздел, позволяющий узбекским компаниями ознакомиться с экспортными и импортными товарными позициями, доступными на БУТБ, расписанием торговых сессий, ежедневными котировками, а также реестрами заявок на покупку и продажу. Аналогичный раздел, посвященный УзРТСБ, создан на сайте БУТБ.





Правовой основой для углубления взаимодействия двух бирж послужило соглашение о развитии стратегического партнерства между БУТБ и УзРТСБ, подписанное в феврале 2026 года. Документ предусматривает взаимный доступ белорусских и узбекских предприятий к биржевым рынкам двух стран, обмен информацией и реализацию совместных проектов.





Это качественно новый этап сотрудничества Беларуси и Узбекистана в биржевой сфере. "По сути, мы переходим от отдельных партнерских проектов и инициатив к системной интеграции биржевых рынков. Таким образом, повышается ликвидность торгов и расширяется круг их участников, а также обеспечиваются благоприятные условия для наращивания взаимного товарооборота, раскрытия экспортного потенциала наших стран и выстраивания долгосрочных деловых связей. Это вклад в развитие общего экономического пространства и укрепление торговых отношений на взаимовыгодной основе", - отметил председатель правления БУТБ Александр Осмоловский.





"Освобождение участников торгов от необходимости внесения задатка существенно снижает финансовую нагрузку на бизнес, упрощает процедуру заключения сделок и устраняет барьеры для предпринимателей, выходящих на экспортно-импортные биржевые товарные рынки двух стран. Данное решение не только повысит оперативность биржевых операций и объемы взаимного товарооборота, но и укрепит доверие между деловыми кругами Узбекистана и Беларуси, создавая надежную и эффективную платформу для прозрачной совместной торговли", - подчеркнул председатель правления УзРТСБ Асадулла Каюмов.





На сегодня Узбекистан занимает третье место по биржевому товарообороту среди всех стран, представленных на БУТБ, с темпом роста суммы сделок 129% к январю-сентябрю 2025 года. При этом для участия в торгах аккредитованы 307 узбекских компаний, что на 55 больше, чем в начале года. Две из них имеют статус биржевых брокеров.





ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Ее главная функция - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компании, аккредитованные на Узбекской республиканской товарно-сырьевой бирже (УзРТСБ), получили возможность участвовать в биржевых торгах на Белорусской универсальной товарной бирже без предоставления задатка - суммы денежных средств, которую по общему правилу обязаны вносить все новые клиенты для обеспечения исполнения обязательств по биржевым сделкам и договору на биржевое обслуживание. Такое решение принято по итогам заседания правления БУТБ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусской биржи.