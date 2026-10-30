БУТБ планирует расширить пул поставщиков полимерной и химической продукции из Китая

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) планирует привлечь на регулярные биржевые торги полимерами, полимерными изделиями и химией на внутреннем рынке производителей данной продукции из Китая. Это поспособствует увеличению концентрации предложения на биржевой площадке и обеспечит более выгодные условия заключения сделок для белорусских потребителей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.





"За девять месяцев 2026 года белорусские предприятия пищевой, строительной и деревообрабатывающей отраслей приобрели на биржевых торгах полимерные изделия и химическую продукцию почти на $91 млн, что на 41% больше, чем за аналогичный период 2025-го. Такой резкий рост объемов реализации во многом связан с расширением круга белорусских покупателей, заключающих сделки на системной основе - с 249 в январе - сентябре прошлого года до 330 в январе - сентябре текущего. Для китайских производителей это возможность в упрощенном порядке выйти на рынок Беларуси и наладить регулярные поставки, а для белорусских трейдеров - непосредственный доступ к китайским заводам-изготовителям, сокращение затрат и страхование рисков", - рассказал руководитель представительства БУТБ в Шанхае Алексей Дыкуша.

По информации представителя БУТБ, с декабря 2025 года уже заключено несколько биржевых сделок по поставке в Беларусь полимерной упаковки китайского производства. Соответственно, сейчас стоит задача масштабировать этот положительный опыт, тем более что интерес китайского бизнеса к биржевому рынку Беларуси сейчас беспрецедентно высокий. По информации представителя БУТБ, с декабря 2025 года уже заключено несколько биржевых сделок по поставке в Беларусь полимерной упаковки китайского производства. Соответственно, сейчас стоит задача масштабировать этот положительный опыт, тем более что интерес китайского бизнеса к биржевому рынку Беларуси сейчас беспрецедентно высокий.





"В этом году мы достигли рекордного показателя по количеству аккредитованных на бирже китайских компаний - 120 менее чем за 10 месяцев. Для сравнения, за весь прошлый год на биржу пришли 100 новых участников из КНР. В результате Поднебесная впервые поднялась на третье место по числу участников среди всех стран, представленных на биржевых торгах", - отметил Алексей Дыкуша.





Представитель БУТБ выступал на китайско-российской конференции по обмену технологиями и рыночной интеграции в пластмассовой промышленности, которая прошла 30 октября в Нанкине (провинция Цзянсу) по случаю проведения Китайской международной выставки пластмасс (China International Plastics Exhibition 2026).

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Ее главная функция - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0- ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Ее главная функция - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-





Фото БУТБ