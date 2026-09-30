БУТБ и Центр поддержки экспорта Владимирской области подписали соглашение о сотрудничестве 

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торговые инструменты Белорусской универсальной товарной биржи планируется на системной основе внедрять в деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства Владимирской области России, для этого между БУТБ и Центром поддержки экспорта (ЦПЭ) Владимирской области подписано соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.



В документе закреплены перспективные направления и порядок взаимодействия между сторонами, а также ключевые задачи, которые будут решаться совместными усилиями БУТБ и регионального ЦПЭ. Цель работы - упростить доступ бизнеса области на рынок Беларуси и открыть дополнительные возможности для сбыта и закупок товаров в других странах.



"Конечно же, во главе угла - обеспечение устойчивой положительной динамики биржевого товарооборота между Беларусью и Владимирской областью. На этот показатель непосредственным образом влияет число аккредитованных на бирже представителей деловых кругов региона. Сейчас их только 40, что определенно недостаточно для реализации потенциала биржевого механизма. Именно поэтому одной из основных задач, заложенных в соглашении о сотрудничестве, является максимальное вовлечение владимирских компаний в работу на биржевой платформе. При содействии Центра поддержки экспорта эффективность нашей деятельности по этому треку, несомненно, повысится", - отметил председатель правления БУТБ Александр Осмоловский.



Директор ЦПЭ Владимирской области Дарья Гречухина выразила готовность как можно скорее приступить к практическим действиям и совместно со специалистами БУТБ организовать масштабную информационную кампанию среди субъектов МСП региона. "Польза биржевой площадки для экспортно ориентированных предприятий и предпринимателей Владимирской области очевидна. Соответственно, мы будем делать все, что в наших силах, чтобы максимально широко донести до представителей бизнеса информацию о возможностях и преимуществах биржевого механизма. Соглашение о сотрудничестве с биржей считаю хорошей отправной точкой для дальнейшего плодотворного взаимодействия", - подчеркнула она.



По итогам девяти месяцев сумма сделок, заключенных на БУТБ субъектами хозяйствования Владимирской области, достигла $1,1 млн в эквиваленте. Из Беларуси в регион поставлялась преимущественно молочная продукция и плодоовощные консервы, тогда как владимирские участники торгов активно реализовывали на бирже изделия из черных и цветных металлов и комплектующие для промышленного оборудования.



ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Ее главная функция - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-