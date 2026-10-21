БУТБ и Российский экспортный центр предложат бизнесу комплексные решения для взаимной торговли

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа и Российский экспортный центр (РЭЦ) планируют объединить свои инструменты и сервисы в комплексные решения для белорусских и российских участников биржевых торгов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.





Ожидается, что использование таких решений, ориентированных в первую очередь на малый и средний бизнес, позволит субъектам хозяйствования двух стран быстрее и с меньшими затратами находить торговых партнеров за рубежом, а также расширит возможности заключения биржевых сделок за счет применения специализированных финансовых продуктов РЭЦ.





Презентация новых возможностей для представителей деловых кругов состоится 29 октября в рамках онлайн-семинара, проводимого БУТБ и РЭЦ. В качестве спикеров на мероприятии выступят профильные эксперты обеих организаций, которые расскажут предпринимателям о том, как эффективно сочетать участие в биржевых торгах с инструментами торгового финансирования, страхования сделок и расчетов по внешнеторговым контрактам. Дополнительно будут рассмотрены основные функциональные особенности и товарная номенклатура, представленная на БУТБ, процедура аккредитации, порядок проведения биржевых торгов, механизм ценообразования, а также аналитические и маркетинговые возможности биржи.





Договоренность об активизации взаимодействия по реализации меморандума о сотрудничестве между БУТБ и РЭЦ была достигнута в сентябре 2026 года по итогам встречи председателя правления биржи Александра Осмоловского с заместителем генерального директора РЭЦ Татьяной Ан и руководителем представительства РЭЦ в Беларуси Виктором Доронкевичем. Совместный вебинар по биржевой тематике станет первым из серии мероприятий, организуемых БУТБ и РЭЦ, с целью привлечения на белорусскую биржевую площадку субъектов малого и среднего предпринимательства для участия в торгах в роли экспортеров и импортеров.





В настоящее время на БУТБ аккредитованы 5357 резидентов России, в том числе семь со статусом биржевых брокеров. С начала года количество участников биржевых торгов из России увеличилось на 441 компанию.





ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Ее главная функция - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-