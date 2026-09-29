БУТБ и Российский экспортный центр планируют создать "одно окно" для выхода на белорусский рынок 

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа и Российский экспортный центр (РЭЦ) определили перечень магистральных направлений взаимодействия, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.



Ожидается, что глубокая проработка данных магистральных направлений позволит уже в ближайшей перспективе вывести сотрудничество между сторонами на качественно новый уровень. В частности, рассматривается возможность бесшовной интеграции сервисов БУТБ и РЭЦ с целью создания "одного окна" для российского бизнеса, заинтересованного в выходе на рынок Беларуси. Данный вопрос обсуждался в ходе встречи председателя правления БУТБ Александра Осмоловского с заместителем генерального директора РЭЦ Татьяной Ан и руководителем представительства РЭЦ в Беларуси Виктором Доронкевичем.



"Нам нужно сформировать комплексную услугу для бизнеса, чтобы аккредитованная на бирже российская компания одновременно получала доступ и к биржевым торгам, и ко всему спектру мер финансовой и нефинансовой поддержки, предоставляемых РЭЦ. Аналогичным образом через сайт РЭЦ будет организован бесшовный переход на площадку биржи, где можно будет воспользоваться ее цифровой инфраструктурой и инструментарием. Такая интеграция наших сервисов существенно упростит работу в Беларуси для российских товаропроизводителей - в первую очередь субъектов малого и среднего предпринимательства", - уверена Татьяна Ан.



Председатель правления БУТБ Александр Осмоловский согласился с мнением российской стороны о необходимости дальнейшего углубления сотрудничества и в дополнение к уже озвученным направлениям предложил наладить системную работу по повышению активности российских предприятий на биржевой платформе. "Мы заинтересованы в расширении присутствия российских производителей на биржевых торгах и готовы предоставить РЭЦ подробную информацию о продукции, востребованной в Беларуси, с целью привлечения ее изготовителей на нашу электронную площадку. Это позволит сконцентрировать усилия РЭЦ на конкретных товарных нишах и точечно направлять на биржу предприятия из соответствующих отраслей. В результате не только увеличится количество российских клиентов биржи, но и повысится уровень их активности на торгах", - отметил руководитель БУТБ.



Для составления детальной дорожной карты сотрудничества БУТБ и РЭЦ в новом формате планируется создать рабочую группу из специалистов обеих организаций. Именно эта структура будет заниматься практической реализацией договоренностей, достигнутых между сторонами.



ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Ее главная функция - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-