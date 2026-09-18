БУТБ готова к более тесному сотрудничеству с Международной ассоциацией бирж

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) готова к более тесному сотрудничеству в рамках Международной ассоциации бирж (МАБ) в части обмена опытом, инструментами и технологиями. Об этом заявил председатель правления БУТБ Александр Осмоловский во время выступления на годовом Общем собрании МАБ, которое проходит 16-18 сентября в Санкт-Петербурге, сообщили БЕЛТА в пресс-службе биржи.



Такое взаимодействие, организованное на системной основе, будет способствовать дальнейшему развитию национальных биржевых рынков стран-участниц, а также создаст благоприятные условия для реализации межбиржевых проектов в многостороннем и двустороннем форматах.



"Наша биржа является членом МАБ с 2008 года, и ассоциацию мы рассматриваем в первую очередь как платформу для выработки консолидированных подходов к совершенствованию биржевой инфраструктуры, гармонизации стандартов и обмена лучшими практиками. Однако, чтобы всегда быть в курсе актуальных тенденций на биржевых рынках стран-участниц, необходим постоянный контакт между биржами, причем не только на уровне руководства, но и на уровне специалистов. В связи с этим предлагаю ввести в практику деятельности МАБ проведение регулярных семинаров на базе каждой из бирж. Это позволит своевременно делиться перспективными инструментами и передовыми наработками в биржевой сфере, которые можно будет применять на практике для запуска новых проектов и повышения эффективности действующих направлений работы", - считает председатель правления БУТБ.



В рамках годового Общего собрания МАБ также состоялось заседание Комитета по товарным рынкам, созданного при ассоциации по инициативе БУТБ. В ходе мероприятия обсуждены ключевые события и изменения на биржевых товарных рынках государств - членов ЕАЭС и СНГ, современные механизмы биржевой торговли и возможности их использования товаропроизводителями в экспортной и импортной деятельности, а также пути расширения сотрудничества между товарно-сырьевыми биржами ЕАЭС и СНГ по ряду стратегических направлений.



На сегодня в МАБ входят 17 организаций из 10 стран. Членами ассоциации являются ведущие биржевые институты стран ближнего и дальнего зарубежья, играющие важную роль в обслуживании финансового оборота, операций с валютой, государственными ценными бумагами, акциями предприятий, товарами и производными финансовыми инструментами.



ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Ее главная функция - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-