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БУТБ будет сотрудничать с торгово-промышленной палатой Фуджейры

Опубликовано:

Логотип БелТА
Экономика
14 сентября 2026, 13:01

БУТБ будет сотрудничать с торгово-промышленной палатой Фуджейры

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа и торгово-промышленная палата эмирата Фуджейра определили приоритетные направления сотрудничества по развитию биржевой торговли между Беларусью и Объединенными Арабскими Эмиратами, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

Прежде всего стороны планируют консолидировать усилия по информированию деловых кругов ОАЭ о возможностях белорусской биржевой площадки, а также обмениваться аналитическими данными по товарным рынкам двух стран и проводить совместные мероприятия по биржевой тематике. Такие договоренности достигнуты в ходе встречи председателя правления БУТБ Александра Осмоловского с делегацией ТПП Фуджейры во главе с заместителем председателя совета директоров данной организации Али Мохаммедом Аль-Муллой. Переговоры прошли в центральном офисе биржи в Минске.

По мнению Али Мохаммеда Аль-Муллы, для дальнейшего укрепления сотрудничества ОАЭ и Беларуси в биржевой сфере необходимо максимально активно вовлекать эмиратский бизнес в работу на электронной платформе БУТБ, что позволит не только увеличить количественные показатели, такие как сумма сделок и число аккредитованных компаний, но и вывести биржевую торговлю между странами на качественно новый уровень.

"Основная функция нашей торгово-промышленной палаты - прокладывать мосты между деловым сообществом ОАЭ и других стран, поэтому мы готовы содействовать в решении всех вопросов, касающихся выхода эмиратских компаний на белорусскую биржу. Убежден, что наше сотрудничество уже в самое ближайшее время принесет первые плоды и создаст благоприятные условия для реализации внешнеторгового потенциала ОАЭ и Беларуси", - считает представитель руководства ТПП Фуджейры.

В свою очередь Александр Осмоловский отметил стратегическую важность ОАЭ в контексте развития биржевой торговли со странами - участницами Лиги арабских государств и предложил выстраивать взаимодействие в более широком формате, не ограничиваясь рынком ОАЭ. Такой подход даст возможность, помимо наращивания взаимного биржевого товарооборота, развивать торговлю и с другими странами арабского мира.

"Поскольку руководитель ТПП Фуджейры также является президентом Арабского парламента, мы будем признательны за помощь в установлении контактов с бизнесом всех стран, входящих в Лигу арабских государств. Могу гарантировать, что каждая новая арабская компания, которая аккредитуется на нашей площадке, получит беспрепятственный доступ ко всему товарному рынку Беларуси, при этом мы обеспечим полное сопровождение в торгах - от размещения заявки до заключения сделки", - подчеркнул председатель правления белорусской биржи.

По состоянию на 11 сентября 2026 года на БУТБ были аккредитованы 93 компании из девяти стран арабского мира, в том числе 53 резидента ОАЭ. По итогам восьми месяцев 2026 года общая сумма биржевых сделок, заключенных субъектами хозяйствования арабских государств, увеличилась в 2,8 раза. Ключевыми драйверами роста послужили экспортные поставки белорусской молочной продукции и пиломатериалов.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Ее главная функция - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-
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