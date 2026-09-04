БУТБ аккредитовала в августе рекордное количество новых участников биржевых торгов

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа в августе аккредитовала для участия в биржевых торгах 345 новых компаний, включая 87 нерезидентов Беларуси из 14 стран. Это рекордный месячный показатель за все время работы БУТБ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе биржи.



В результате на сегодня общее количество клиентов биржи составляет 30 835. Из них 9725 - иностранные субъекты хозяйствования.



"С начала года на биржу пришли 2317 новых участников торгов, в том числе 694 из-за рубежа. Больше всего компаний за этот год аккредитовано в Минске и Минской области - 955. Второе и третье места заняли Брестская и Гродненская области с показателями 159 и 153 аккредитованных компаний соответственно. По оставшимся регионам ситуация сложилась следующая: 124 новых участника пришли из Витебской области, 120 - из Могилевской и 112 - из Гомельской. Что касается нерезидентов, то лидером по числу аккредитованных стала Россия с 375 новыми компаниями. На второй и третьей позициях расположились Китай с 95 компаниями и Узбекистан с 46 компаниями. В первую пятерку стран по данному показателю также вошли Азербайджан и Казахстан с 40 и 23 компаниями-новичками соответственно", - рассказали в пресс-службе БУТБ.



При этом на бирже отметили, что количество аккредитованных субъектов хозяйствования как в разрезе регионов Беларуси, так и в разрезе иностранных государств в целом коррелирует с объемами заключаемых сделок. "Например, если взять январь - август текущего года, то наибольший объем сделок заключили участники торгов Минска и Минской области. На них пришлось порядка 60% совокупного товарооборота биржи. Аналогично с нерезидентами: в топ-5 стран по сумме сделок за восемь месяцев вошли Россия, Китай, Узбекистан и Азербайджан. Они же лидировали и по числу компаний, работающих на биржевой площадке. Исключением стали только Объединенные Арабские Эмираты. Несмотря на меньшее количество аккредитованных, чем, скажем, в Казахстане, ОАЭ расположились на третьей позиции в рейтинге, а Казахстан - на восьмой. Это связано с регулярными закупками белорусского сухого молока рядом крупных эмиратских трейдеров, тогда как большинство участников из Казахстана являются представителями малого и среднего бизнеса", - отметили на БУТБ.



ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Ее главная функция - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-