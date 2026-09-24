24 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестская область нацелена сотрудничать с Санкт-Петербургом в судостроении. Об этом заявил председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Брестского облисполкома.



"Россия является ключевым внешнеторговым партнером Брестской области. За последние годы наши взаимоотношения показывали устойчивую положительную динамику. Не стала исключением внешняя торговля и между нашими регионами. За январь - июль 2026 года товарооборот Брестской области и Санкт-Петербурга имеет рост на 12,3%. За пятилетку он увеличился в 2,5 раза. Уверен, что это далеко не предел и потенциал наших регионов может обеспечить еще более высокие показатели", - сказал Петр Пархомчик.



Он подчеркнул, что стороны многие годы поступательно наращивают взаимодействие. Делегация Брестской области нацелена найти новые точки роста. "Повестка визита обширная, и мы очень надеемся, что сможем усилить действующие и определить новые перспективные направления. Актуальным является продолжение нашего сотрудничества в сфере экспортных поставок продовольственных товаров, аккумуляторов, развитие кооперации "Брестмаша" и Петербургского тракторного завода в части поставок силиконовых патрубков производства нашего предприятия. Мы заинтересованы в активизации нового направления - сотрудничества в сфере судостроения и развития водного туризма", - констатировал председатель Брестского облисполкома.



Программа визита белорусской делегации предусматривает официальные встречи и деловые переговоры в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В частности, Брестский мясокомбинат с российскими партнерами подписал соглашение на поставку колбасных изделий и мясных деликатесов на 233 млн российских рублей.



"Очень насыщенная программа визита делегации. Будут рассмотрены вопросы повышения товарооборота, обсуждаться поставки плодоовощной продукции на рынок Санкт-Петербурга, вопросы развития совместного судостроения. Также запланировано посещение ряда предприятий", - рассказал генеральный консул Беларуси в Санкт-Петербурге Николай Рогожник.



Визит делегации Брестской области в Россию продлится по 25 сентября.-0-