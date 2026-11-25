25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более тысячи человек станут участниками Белорусского юридического форума "Право в современном мире", который пройдет 2-4 декабря в Минске. Мероприятие посетят представители государственных органов и организаций, судейского корпуса, научного сообщества, бизнес-структур, общественных объединений, преподаватели и учащиеся юридических факультетов вузов, а также международные гости, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Белорусский республиканский союз юристов.



Участников ожидает насыщенная трехдневная программа. Работа будет построена в рамках восьми параллельных панелей для обсуждения различных аспектов юридической деятельности и пленарного заседания.



Будут обсуждаться такие вопросы, как развитие белорусской государственности и народовластия, цифровая трансформация правовой системы, правовое регулирование бизнес-процессов и экспорта, способы разрешения споров и медиация, интеграционные тенденции в многополярном мире. Значительное внимание будет уделено правовым аспектам культуры и интеллектуальной собственности, защите персональных данных, противодействию киберпреступности, подготовке юристов будущего, развитию правовой науки.



На дискуссионных панелях 2 декабря планируется обсуждение формирования традиций и векторов развития избирательного права, вопросов нормотворчества, перспектив цифровизации административных процедур, правового регулирования экспорта, применения ИИ-технологий в работе юриста. Будут рассмотрены вопросы функционирования Всебелорусского народного собрания, института конституционной жалобы, правовой защиты несовершеннолетних от рекламы азартных игр, регулирования благотворительной деятельности, проблемы и перспективы правовой архитектуры Евразийского экономического союза и иные.



На следующий день, 3 декабря, фокус дискуссий будет сосредоточен вокруг правового регулирования ведения бизнеса, юридического образования, кибербезопасности, права в сфере культуры. В частности, внимание будет уделено перспективам внедрения цифрового белорусского рубля, правовым нюансам корпоративного наследования, внедрению электронного документооборота.



Кроме того, темами обсуждения станут векторы развития правовой науки, проведение закупок в организации, проблематика защиты прав потребителей, антимонопольного регулирования и регламентации работы цифровых торговых платформ. Также запланировано проведение международной конференции, приуроченной к 60-летию со дня принятия Международного пакта о гражданских и политических правах и Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах от 16 декабря 1966 года. Роль права в развитии культурного наследия обсудят на выездной секции в Национальном историко-культурном музее-заповеднике "Несвиж".



По информации Национального центра законодательства и правовой информации, в этот же день на форуме наградят победителей VI Республиканского правового турнира "Сила Закона" среди учащихся 9-11-х классов школ и гимназий.



Центральное мероприятие - пленарное заседание "Белорусская юрисдикция - пространство доверия" - состоится 4 декабря.



В дни форума пройдут открытая лекция "Расследование преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, совершенных с использованием информационных технологий", коммуникативная площадка "Диалоги молодых медиаторов. Навигатор общения 2.0", заседание Совета руководителей юридических служб при Белорусской торгово-промышленной палате. Будет презентовано печатное издание "Научно-практический комментарий к Закону Республики Беларусь "О борьбе с коррупцией" и иные мероприятия.



Форум является крупнейшей площадкой для диалога между представителями юридического, предпринимательского, политического и правоохранительного сообществ по вопросам права в интересах граждан, бизнеса, совершенствования правоприменительной практики, продвижения законодательных инициатив в целях развития правовой культуры и регулирования социально-экономической сферы в современных условиях.



Его организаторами выступают Белорусский республиканский союз юристов, Министерство юстиции, Национальный центр законодательства и правовой информации, Национальный центр защиты персональных данных, Белорусская торгово-промышленная палата, ООО "Юрспектр".-0-