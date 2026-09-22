Более 50 отечественных предприятий покажут новинки на "ИННОПРОМ. Беларусь" 

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 50 отечественных предприятий покажут новинки на II Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Беларусь" с 30 сентября по 2 октября в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства промышленности.



Белорусская экспозиция развернется на площади свыше 2,5 тыс. кв.м. Техника традиционно разместится на улице.



Среди участников более 20 организаций системы Минпрома: МАЗ, БЕЛАЗ, БАТЭ, "ИНТЕГРАЛ", "ГОРИЗОНТ", Минский моторный завод, БМЗ, МТЗ, "Могилевлифтмаш", "Гомсельмаш", БЕЛДЖИ, Белорусская станкостроительная компания, "АТЛАНТ", "АМКОДОР", "ПЛАНАР", Минский часовой завод, "Бобруйскагромаш" и др.



В белорусском павильоне МАЗ представит натурный образец газового шасси 630223 - универсальной модернизированной платформы для спецтехники. БЕЛАЗ продемонстрирует центральный инновационный экспонат - интерактивное рабочее место оператора с системой дистанционного управления.



МТЗ представит энергоемкий трактор BELARUS 5425 (542 лошадиных силы), второй в мире по мощности в классической компоновке. А "Могилевлифтмаш" - образец кабины лифта, интерьер которой оформлен в честь Года белорусской женщины. Кабина выполнена с пониженным уровнем шума (55 дБ).



БЕЛДЖИ продемонстрирует обновленный кроссовер BELGEE X50+ с четырехцилиндровым турбированным двигателем мощностью 174 лошадиных силы.



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