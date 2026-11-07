Более 5 млн тонн сахарной свеклы накопали в Беларуси

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На сегодняшний день в Беларуси накопано более 5 млн тонн сахарной свеклы. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.





По оперативным данным на 7 ноября, в стране накопано более 5 млн т сахарной свеклы. Средняя урожайность составила 506 ц/га, сахаристость - 17%. Корнеплод убран с площади 100 тыс. га, что составляет 92% от плана в 109 тыс.га.





В лидерах - Минская область: тут накопано более 1,8 млн т. Далее идут: Гродненская область (почти 1,7 млн т), Брестская (915 тыс. т), Могилевская (около 500 тыс. т), Гомельская (42 тыс. т) и Витебская (33 тыс. т).





В свеклоприемные пункты вывезено 78% от накопанного, что составляет почти 4 млн т. В счет госзаказа поставлено более 2,8 млн. т, что составляет 84% от плана.-0-