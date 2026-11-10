Более 5 млн средств измерений прошли поверку с начала года - Госстандарт

В ходе проверки были подтверждены их метрологические характеристики - точность выполняемых измерений.
Кроме того, Белорусский государственный институт метрологии является держателем 70 национальных эталонов. "60 национальных эталонов находятся в этих стенах, 10 - непосредственно у исполнителей, которые их применяют для фундаментальных и научно-прикладных исследований в Институте физики имени Б.И. Степанова НАН Беларуси, БГУИР", - обратил внимание Иван Кисленко.
Заместитель председателя Госстандарта отметил, что каждый из 70 национальных эталонов создан исключительно под потребности экономики. "Абсолютно все эталоны задействованы, востребованы, предприятиям передаются единицы величин с необходимой им точностью", - резюмировал он.-0-
Фото Ярослава Зарецкого