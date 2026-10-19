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17:19 Более 29 тыс. электромобилей зарегистрировано в Беларуси за девять месяцев Экономика
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Более 29 тыс. электромобилей зарегистрировано в Беларуси за девять месяцев

Опубликовано:

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Экономика
19 октября 2026, 17:19

Более 29 тыс. электромобилей зарегистрировано в Беларуси за девять месяцев

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электротранспорт в Беларуси остается драйвером роста автомобильного рынка. Об этом сообщил журналистам председатель правления Ассоциации развития электротранспорта "БЭТА" Сергей Худоешко, передает корреспондент БЕЛТА.
По словам Сергея Худоешко, доля электромобилей и объемы их продаж постоянно растут. На динамике в том числе сказались меры государственного стимулирования, которые позволили сделать электрический транспорт доступным.
По данным на 1 октября 2026 года, в стране насчитывалось более 73 тыс. "зеленых" авто, из них свыше 29 тыс. зарегистрированы за девять месяцев текущего года. Это значительно больше, чем несколько лет назад. Доля электротранспорта в продажах новых авто составляет 34,6% и 14,7% от общего рынка. Более 62% парка приходится на Минск и Минскую область.

"Август показал исторический рекорд - зарегистрировано более 4,9 тыс. электромобилей. Он был связан с ожиданием окончания тарифной льготы по таможенной квоте. Квоты окончательно закончились 5 сентября, и, соответственно, видим спад продаж", - отметил Сергей Худоешко, добавив, что прогнозируется дальнейшая отрицательная динамика.

"БЭТА" направила предложения в органы государственного управления по развитию рынка электротранспорта, в том числе по продлению тарифной квоты, стимулированию строительства супербыстрых зарядных станций, сохранению нулевого НДС, снижению утильсбора для электрогрузовиков. Сергей Худоешко подчеркнул, что доступные электромобили расширяют рынок, а не вытесняют авто с двигателями внутреннего сгорания.

Также в ассоциации назвали топ-5 самых востребованных электрокаров. Абсолютный лидер - Geely, затем идут Dongfeng, Belgee, BYD, Deepal.-0-
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