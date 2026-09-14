14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 20% площадей сахарной свеклы убрано в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.



По оперативным данным на 14 сентября, намолочено зерновых с учетом рапса 9239 тыс. т. В разрезе областей намолочено: Минская - 2434 тыс. т, Гродненская - 1845 тыс. т, Брестская - 1678 тыс. т, Могилевская - 1215 тыс. т, Гомельская - 1094 тыс. т, Витебская - 973 тыс. т.



Запахано под сев озимых зерновых 888 тыс. га - 59% от плана в 1500 тыс. га, что на 360 тыс. га больше, чем в текущем периоде прошлого года. Озимых зерновых на зерно посеяно всеми регионами страны на площади 421 тыс. га, что составляет 28% от плана, все области идут темпами, превышающими прошлогодние, отметили в пресс-службе.



В счет госзаказа поставлено: продовольственного зерна - 655 тыс. т (99% от плана в 663 тыс. т), пивоваренного ячменя - 94 тыс. т (109% от плана в 86 тыс. т). Кукуруза на силос убрана с 25% площадей. Скошено трав вторым укосом на площади 948 тыс. га (94% от плана).



Заготовлено сена 589 тыс. т - 82% от плана, сенажа - 12 656 тыс. т (88%), силоса - 4735 тыс. т (21%), травяных кормов - 5138 тыс. т (51%).



Наличие минеральных удобрений (азотных, фосфорных, калийных) под озимый сев - 301 тыс. т действующего вещества (174% к плану).



Сахарная свекла убрана с 22% площадей (24 тыс. га от плана в 109 тыс. га). Накопано 1049 тыс. т корнеплода средней урожайностью 436 ц/га. В разрезе областей (тыс. т): Минская - 472, Гродненская - 362, Брестская - 117, Могилевская - 96, Витебская - 2.



Картофель убран с 20% площадей страны (более 4 тыс. га от плана в 22 тыс. га). Накопано картофеля 152 тыс. т средней урожайностью 349 ц/га. В разрезе областей (тыс. т): Могилевская - 53, Минская - 34, Брестская - 22, Гомельская - 18, Витебская - 13, Гродненская - 12.-0-