Более 120 субъектов хозяйствования из Москвы и Московской области аккредитовались на БУТБ с начала года

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) будет сотрудничать с АНО "Моспром" по развитию биржевой торговли с Москвой и Московской областью. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.



В январе-августе 2026 года на Москву и Московскую область пришлось 29% всей суммы биржевых сделок российских компаний на БУТБ. В основном это были закупки продукции, выпускаемой отечественными предприятиями агропромышленного комплекса. В частности, повышенным спросом у московских участников торгов пользовались белорусские мясопродукты, сливочное масло и сухое молоко. Такой информацией поделился заместитель начальника управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Герман Пузырный во время выступления на вебинаре для московских компаний, работающих в сфере промышленности и сельского хозяйства. Мероприятие было организовано АНО "Моспром" в ходе подготовки к международной бизнес-миссии в Беларусь для экспортно ориентированных субъектов промышленного и агропромышленного секторов Москвы.



"Особенно активно в этом году московские компании покупают мясопродукцию и сухое молоко. По сравнению с январем-августом прошлого года биржевые продажи этих двух товарных групп выросли на 8% и 16% соответственно. Что касается импорта из Москвы и Московской области, то наибольшую долю в структуре сделок занимают изделия из черных металлов, запчасти и комплектующие для оборудования, смазочные материалы и полимеры. Из новых позиций, выставляемых на торги московскими участниками, можно отметить свинину и свиные субпродукты, поставки которых начались в июне этого года. За неполные три месяца уже реализовано около 200 т такой продукции в адрес белорусских мясоперерабатывающих предприятий", - рассказал Герман Пузырный.



С целью расширения пула товаропроизводителей из Москвы на белорусской биржевой площадке планируется наладить более тесное взаимодействие между БУТБ и АНО "Моспром" в части информирования московского бизнеса о возможностях использования биржевого канала сбыта. Объединение цифровой инфраструктуры БУТБ с широкой сетью контактов "Моспрома" будет способствовать росту товарооборота московских компаний на биржевых торгах в Беларуси, а также позволит оптимизировать цепочки поставок товаров в обоих направлениях.



С начала года на БУТБ аккредитовались 123 новых субъекта хозяйствования из Москвы и Московской области, а общее количество московских клиентов биржи на сегодняшний день насчитывает 1652.



ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Ее главная функция - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-