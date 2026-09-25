Более 120 субъектов хозяйствования из Москвы и Московской области аккредитовались на БУТБ с начала года

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 25 сентября 2026
Минск-Уручье +14°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:11 Педагогам - с благодарностью. Учителей Гомельской области чествовали на масштабном празднике Регионы
16:08 "Языльская десятка" соберет в Старых Дорогах 26 сентября любителей бега всех возрастов Регионы
16:04 Пакистан заинтересован в сотрудничестве с Беларусью в сфере высоких медицинских технологий Экономика
15:58 Супруги в Гродно месяцами воровали продукты: ущерб составил 12 тыс. рублей, приговор вынесен Регионы
15:56 Уровень воды в Рейне опустился до рекордно низкой отметки В мире
15:52 На дорогах Гродненской области ГАИ усилит контроль за грузоперевозками Регионы
15:42 Сокращение мощностей НПЗ в Европе грозит нехваткой топлива в случае конфликта - Рютте В мире
15:41 Эксперты из семи стран участвуют в научной конференции в Беловежской пуще Общество
15:40 Обновление дворовых территорий и озеленение. Как в Минске реализуются планы по благоустройству Регионы
15:38 Оппозиция в Чехии вынесла на рассмотрение парламента вопрос о недоверии правительству В мире
15:35 Милосердие без границ каждый день. В Гомеле чествовали сотрудников Белорусского Красного Креста Регионы
15:35 МАРТ на два года отстранил пять организаций от участия в госзакупках Экономика
15:31 Более 120 субъектов хозяйствования из Москвы и Московской области аккредитовались на БУТБ с начала года Экономика
15:15 В Словакии стоимость автомобильного топлива выросла до исторического максимума В мире
15:09 Профсоюзы в Брюсселе провели акцию протеста против новой инициативы ЕС В мире
15:07 О матерях юных героев-подпольщиков рассказывает проект лидского музея Общество
15:07 Около 15 тыс. молодых людей побывали в лагерях труда и отдыха в этом году Общество
14:57 Цитадель несгибаемого духа и подвиг предков в ярких красках: новый взгляд на легенду Брестской крепости Общество
14:51 Союзные соцгарантии: Беларусь и Россия выстраивают бесшовные цифровые сервисы для граждан Общество
14:49 Выставку "Земля бессмертия" открыли в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" к его 55-летию  Общество
14:42 От руководителя холдинга до вице-премьера. Лукашенко с каждого спросил за свой "участок фронта" Президент
14:37 Мощный взрыв прогремел в туристическом центре Афин: есть пострадавшие и пропавшие без вести  В мире
14:36 Лучшие бригады скорой помощи названы в Беларуси Общество
14:31 ЖКХ Минской области подготовлено более 470 единиц техники к осенне-зимнему периоду  Регионы
14:24 Ковчег с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской прибудет в Беларусь Общество
14:15 Около 50% исследователей в НАН Беларуси - женщины Общество
14:09 Лучшую тревожную группу органов пограничной службы определили на соревнованиях в Лиде  Общество
14:02 Около 1 тыс. детей учатся в педагогических классах в Брестской области Регионы
13:59 Схема хищения в сфере оборота металлов раскрыта в Брестской области  Регионы
13:59 У берегов Аргентины сотни детенышей южных гладких китов погибли от загадочной инфекции  В мире
Все новости
Все новости

Более 120 субъектов хозяйствования из Москвы и Московской области аккредитовались на БУТБ с начала года

Опубликовано:

Логотип БелТА
Экономика
25 сентября 2026, 15:31

Более 120 субъектов хозяйствования из Москвы и Московской области аккредитовались на БУТБ с начала года

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) будет сотрудничать с АНО "Моспром" по развитию биржевой торговли с Москвой и Московской областью. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

В январе-августе 2026 года на Москву и Московскую область пришлось 29% всей суммы биржевых сделок российских компаний на БУТБ. В основном это были закупки продукции, выпускаемой отечественными предприятиями агропромышленного комплекса. В частности, повышенным спросом у московских участников торгов пользовались белорусские мясопродукты, сливочное масло и сухое молоко. Такой информацией поделился заместитель начальника управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Герман Пузырный во время выступления на вебинаре для московских компаний, работающих в сфере промышленности и сельского хозяйства. Мероприятие было организовано АНО "Моспром" в ходе подготовки к международной бизнес-миссии в Беларусь для экспортно ориентированных субъектов промышленного и агропромышленного секторов Москвы.

"Особенно активно в этом году московские компании покупают мясопродукцию и сухое молоко. По сравнению с январем-августом прошлого года биржевые продажи этих двух товарных групп выросли на 8% и 16% соответственно. Что касается импорта из Москвы и Московской области, то наибольшую долю в структуре сделок занимают изделия из черных металлов, запчасти и комплектующие для оборудования, смазочные материалы и полимеры. Из новых позиций, выставляемых на торги московскими участниками, можно отметить свинину и свиные субпродукты, поставки которых начались в июне этого года. За неполные три месяца уже реализовано около 200 т такой продукции в адрес белорусских мясоперерабатывающих предприятий", - рассказал Герман Пузырный.

С целью расширения пула товаропроизводителей из Москвы на белорусской биржевой площадке планируется наладить более тесное взаимодействие между БУТБ и АНО "Моспром" в части информирования московского бизнеса о возможностях использования биржевого канала сбыта. Объединение цифровой инфраструктуры БУТБ с широкой сетью контактов "Моспрома" будет способствовать росту товарооборота московских компаний на биржевых торгах в Беларуси, а также позволит оптимизировать цепочки поставок товаров в обоих направлениях.

С начала года на БУТБ аккредитовались 123 новых субъекта хозяйствования из Москвы и Московской области, а общее количество московских клиентов биржи на сегодняшний день насчитывает 1652.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Ее главная функция - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-
Теги
БУТБ Россия
Новости рубрики Экономика
Пакистан заинтересован в сотрудничестве с Беларусью в сфере высоких медицинских технологий
Фото из архива МАРТ на два года отстранил пять организаций от участия в госзакупках
Фото из архива Более 5 тыс. зарядных станций для электромобилей появится в Минске до 2030 года 
Фото из архива Доллар и юань подешевели, российский рубль подорожал на торгах 25 сентября
Фото из архива Ввод лицензирования импорта яблок на шесть месяцев прокомментировали в МАРТ
Фото Минтранса БЖД планирует расширить сотрудничество с Узбекистаном в сфере грузоперевозок и промкооперации
  • Главная
  • Более 120 субъектов хозяйствования из Москвы и Московской области аккредитовались на БУТБ с начала года
    • Главное
    "Топором никто уже не работает". Лукашенко о востребованности в стране лесозаготовительной техники
    Ставка Лукашенко на лес сыграла: как Беларусь вопреки санкциям освоила новую отрасль 
    Цитадель несгибаемого духа и подвиг предков в ярких красках: новый взгляд на легенду Брестской крепости
    Стоматология Беларуси 2026: инновации, технологии и экспертное сообщество
    Топ-новости
    От руководителя холдинга до вице-премьера. Лукашенко с каждого спросил за свой "участок фронта"
    "Как он управляет этой махиной?" Лукашенко обозначил задачу по отладке процессов в крупных хозяйствах
    "Надо делать быстрее". Лукашенко ставит напряженные задачи для лесной отрасли
    Лукашенко об озимых: сеять сейчас надо мгновенно
    Пакистан заинтересован в сотрудничестве с Беларусью в сфере высоких медицинских технологий
    Белорусско-пакистанские связи являются примером долгосрочного партнерства - Ипатов
    Союзные соцгарантии: Беларусь и Россия выстраивают бесшовные цифровые сервисы для граждан
    Около 50% исследователей в НАН Беларуси - женщины
    Женщины играют значимую роль в развитии белорусской науки - Чуприс 
    Когда потеплеют батареи в квартирах? В МЖКХ напомнили о правилах включения отопления
    Белорусские военные примут участие в совместных учениях ОДКБ в России 
    БАТЭ и легенды клуба сыграют с 2DROTS в Борисове
    "Вольно!" Учебный сбор по территориальной обороне завершился в Гомельской области
    Доллар и юань подешевели, российский рубль подорожал на торгах 25 сентября
    Ковчег с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской прибудет в Беларусь
    Реклама
    С нами интереснее
    погода погода
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    тв программа тв программа
    курсы курсы
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.