20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах намолочено зерновых с учетом рапса и кукурузы 11 515 тыс. т, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.



"Результат на текущую дату выше прошлогоднего более чем на 470 тыс. т. Приближаясь к финишу, аграрии страны вновь устанавливают рекорд по собранному урожаю", - отметили в пресс-службе.



Заготовлено: сена 639 тыс. т (89% от плана), сенажа - 13 254 тыс. т (93%), силоса - 20 101 тыс. т (98%), травяных кормов - 9518 тыс. т кормовых единиц (94%).



Сахарная свекла убрана с площади 108 тыс. га, что составляет 99% от плана в 109 тыс. га. Накопано 5597 тыс. т корнеплода средней урожайностью 519 ц/га. В Гродненской области получено 2013 тыс. т, в Минской - 1938 тыс. т, в Брестской - 1015 тыс. т, Могилевской - 552 тыс. т, Гомельской - 44 тыс. т, Витебской - 35 тыс. т.



Всего овощей, выращенных в открытом грунте, по стране собрано 196 тыс. т урожайностью 339 ц/га. Убрано 99% площадей. Поднято зяби на 1283 тыс. га, что составляет 89% от плана.



Накоплено минеральных удобрений (азотных, фосфорных, калийных) под зяблевую обработку и яровой сев - 101% к плану.-0-