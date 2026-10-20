Более 110 млн рублей штрафов за девять месяцев: МАРТ подвел итоги антимонопольных расследований 

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) рассмотрено 278 обращений в сфере антимонопольного регулирования за январь - сентябрь 2026 года. Из них 153 касались разъяснения законодательства, 125 - возможных нарушений, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.



Комиссия МАРТ по установлению факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства рассмотрела 73 материала. Установлено шесть фактов нарушений, выдано четыре предписания. Отдельно рассмотрено ходатайство УП "А1" о пересмотре решения по вновь открывшимся обстоятельствам - в его удовлетворении отказано.



По результатам антимонопольных расследований в отчетном периоде составлено и направлено в суд 37 протоколов об административных правонарушениях. Сумма штрафных санкций превысила 110,5 млн рублей. В качестве превентивных мер выдано четыре предупреждения.



В рамках контроля за экономической концентрацией из 206 рассмотренных заявлений согласовано 114. Поступило 103 уведомления об осуществлении экономической концентрации.



Для оценки уровня монополизации проведены анализы состояния конкуренции на 53 товарных рынках. По их результатам в Государственный реестр доминантов включено 128 субъектов, исключено 89. В Государственный реестр субъектов естественных монополий включен один субъект, исключено два.-0-