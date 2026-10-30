Более 10,8 млн тонн зерна с учетом рапса и кукурузы намолотили в Беларуси

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах намолочено зерновых с учетом рапса и кукурузы 10 819 тыс. т, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.





Минская область собрала 2935 тыс. т, Гродненская - 2141 тыс. т., Брестская - 1995 тыс. т, Могилевская - 1348 тыс. т, Гомельская - 1275 тыс. т, Витебская - 1125 тыс. т.





Заготовлено: сена - 632 тыс. т (88% от плана), сенажа - 13 048 тыс. т (91%), силоса - 18 985 тыс. т (92%), травяных кормов - 9160 тыс. т кормовых единиц (90%). Кукуруза на силос убрана с 96% площадей.





Сахарная свекла убрана с 87 тыс. га, что составляет 81% от плана. Накопано 4332 тыс. т корнеплода средней урожайностью 496 ц/га (в Минской области - 1599 тыс. т, в Гродненской - 1448 тыс. т, в Брестской - 781 тыс. т, в Могилевской - 439 тыс. т, в Гомельской - 39 тыс. т, в Витебской - 26 тыс. т).





Картофеля накопали 727 тыс. т (в Минской области - 209 тыс. т, Могилевской - 162 тыс. т, Брестской - 139 тыс. т, Гродненской - 84 тыс. т, Гомельской - 78 тыс. т, Витебской - 55 тыс. т). Средняя урожайность - 334 ц/га, что на 23 ц/га выше прошлогодней.





Овощей, выращенных в открытом грунте, по стране собрано 148 тыс. т урожайностью 321 ц/га, что на 12 ц/га выше прошлогоднего уровня. Убрано 82% площадей. Поднято зяби на 542 тыс. га - 38% от плана.





Накоплено минеральных удобрений (азотных, фосфорных, калийных) под зяблевую обработку и яровой сев 78% к плану.-0-