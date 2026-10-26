Более 10,5 млн тонн зерна с учетом рапса и кукурузы намолотили в Беларуси 

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах Беларуси намолочено зерновых с учетом рапса и кукурузы более 10,5 млн т. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода.



В Минской области собрали 2 млн 838 тыс. т зерна, Гродненской - 2 млн 96 тыс. т, Брестской - 1 млн 956 тыс. т, Могилевской - 1 млн 321 тыс. т, Гомельской - 1 млн 246 тыс. т, Витебской - 1 млн 88 тыс. т.



Заготовлено сена 631 тыс. т (88% от плана), сенажа - свыше 13 млн т (91% от плана), силоса - 18 млн 264 тыс. т (89% от плана), травяных кормов - 8 млн 952 тыс. т кормовых единиц (88% от плана). Кукуруза на силос убрана с 93% площадей, что составляет 912 тыс. га.



Сахарная свекла собрана с площади 81 тыс. га - 74% от плана. Накопано 3 млн 967 тыс. т корнеплода средней урожайностью 491 ц/га. В Минской области получено 1 млн 475 тыс. т, Гродненской - 1 млн 341 тыс. т, Брестской - 705 тыс. т, Могилевской - 386 тыс. т, Гомельской - 36 тыс. т, Витебской - 24 тыс. т.



Картофеля накопано 715 тыс. т средней урожайностью 333 ц/га, что на 22 ц/га выше прошлогодней. В разрезе областей получено: в Минской - 208 тыс. т, Могилевской - 161 тыс. т, Брестской - 137 тыс. т, Гродненской - 81 тыс. т, Гомельской - 76 тыс. т, Витебской - 52 тыс. т.



Овощей, выращенных в открытом грунте, по стране собрано 138 тыс. т урожайностью 323 ц/га, что на 17 ц/га выше прошлогоднего. Убрано 78% площадей.



Поднято зяби на площади 413 тыс. га, что составляет 29% от плана. Накоплено минеральных удобрений (азотных, фосфорных, калийных) под зяблевую обработку и яровой сев 147 тыс. т действующего вещества, что составляет 69% к плану.-0-