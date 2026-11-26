26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Бобруйском заводе тракторных деталей и агрегатов готовят к запуску роботизированный участок сварки колесных дисков. Одновременно ведется пусконаладка автоматизированной линии по производству этой продукции. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минского тракторного завода.
Новый производственный комплекс позволит объединить все основные этапы изготовления дисков в единый технологический процесс. Если раньше часть внутренних дисков производили вручную, а отдельные типоразмеры приходилось закупать у сторонних производителей, то теперь предприятие сможет обеспечить полный цикл - от обработки заготовки до выпуска готового изделия.
Модернизация производства - это не просто внедрение современных технологий, а важный шаг к повышению промышленной самостоятельности и конкурентоспособности предприятия. Роботизация позволит повысить производительность труда, обеспечить стабильное качество продукции и точность технологических операций.-0-
Экономика
26 ноября 2026, 13:16
Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов запускает роботизированное производство колесных дисков
Фото МТЗ
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