26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Бобруйском заводе тракторных деталей и агрегатов готовят к запуску роботизированный участок сварки колесных дисков. Одновременно ведется пусконаладка автоматизированной линии по производству этой продукции. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минского тракторного завода.



Новый производственный комплекс позволит объединить все основные этапы изготовления дисков в единый технологический процесс. Если раньше часть внутренних дисков производили вручную, а отдельные типоразмеры приходилось закупать у сторонних производителей, то теперь предприятие сможет обеспечить полный цикл - от обработки заготовки до выпуска готового изделия.



Модернизация производства - это не просто внедрение современных технологий, а важный шаг к повышению промышленной самостоятельности и конкурентоспособности предприятия. Роботизация позволит повысить производительность труда, обеспечить стабильное качество продукции и точность технологических операций.-0-