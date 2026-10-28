"БКМ Холдинг" до конца года поставит электробусы для пригородного сообщения с Минском

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Электробусы спроектированы с поправкой на условия пригорода. Суточный пробег будет составлять не менее 500 км. Реализован смешанный способ зарядки - медленная ночная на 250 км и сверхбыстрая на время пересменки. "За 40 минут - час электробус снова сможет заряжаться на пробег 250 км. Таким образом он сможет выполнять те задачи, которые на сегодняшний момент выполняют автобусы, и при этом обеспечивать экологическую составляющую уже не только в городе, но и в пригороде", - отметил Олег Быцко.





Кроме того, предприятие предлагает свои решения для коммерческого электротранспорта. Разработан электрогрузовик грузоподъемностью 8 т. Пока направление не получило должного развития, но в перспективе спрос на такую технику может появиться. В "БКМ Холдинге" рассчитывают, что это случится в ближайшем будущем.





"Тема электромобильности очень актуальна для Беларуси", - добавил Олег Быцко.-0-

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как продвигается проект по созданию пригородных электробусов, рассказал журналистам заместитель генерального директора по инновационному развитию "БKM Холдинга" Олег Быцко на полях VIII научно-практической конференции "Электрический транспорт: реальность и перспективы" на площадке Белорусского энергетического и экологического форума, передает корреспондент БЕЛТА.