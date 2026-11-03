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Биржевые торги обеспечили белорусским предприятиям АПК экономический эффект в размере 84 млн рублей

Опубликовано:

Логотип БелТА
Экономика
03 ноября 2026, 18:31

Биржевые торги обеспечили белорусским предприятиям АПК экономический эффект в размере 84 млн рублей

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сумма сэкономленных средств и дополнительной выручки белорусских участников биржевых торгов сельхозпродукцией за 10 месяцев 2026 года составила 84 млн рублей, в сравнении с январем-октябрем 2025-го экономический эффект от использования биржевой площадки увеличился на 11%. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской универсальной товарной биржи.

Более высокий показатель эффективности биржевого механизма обусловлен ростом объемов биржевых сделок с продукцией агропромышленного комплекса при одновременном повышении уровня конкуренции на торгах по наиболее востребованным товарным позициям на внутреннем и внешнем рынках.

"Экономический эффект от участия в биржевых торгах складывается из двух показателей. Первый - денежные средства, сэкономленные благодаря снижению стоимости товаров при импорте и закупках на внутреннем рынке, а второй - дополнительная выручка, которую получают белорусские экспортеры за счет повышения цен на их продукцию в условиях конкуренции среди зарубежных покупателей. В текущем году оба этих показателя демонстрируют положительную динамику. Этому способствует благоприятная конъюнктура на мировом рынке по таким ключевым экспортным позициям, как сухое молоко, мясопродукты и льняное волокно, а также целенаправленная работа по повышению концентрации спроса и предложения на биржевой платформе, что позволяет отечественным предприятиям успешно продвигать свои интересы при заключении сделок", - рассказали в пресс-службе биржи.

Согласно статистическим данным БУТБ, в январе-октябре 2026 года на регулярной основе биржевые сделки с продукцией АПК в качестве покупателей совершали 1484 организации, а в качестве продавцов - 1081. В прошлом году таких организаций было 1209 и 942 соответственно. Что касается географии биржевой торговли сельхозпродукцией, то в 2026 году в число постоянных покупателей белорусских товаров входят резиденты 35 стран, тогда как пул иностранных поставщиков представлен субъектами хозяйствования из восьми стран.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Ее главная функция - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0- 
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