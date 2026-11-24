24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь с момента принятия решения о сооружении собственной атомной электростанции прошла большой путь: приняты меры по подготовке кадров, обеспечению безопасности и постоянном контроле радиационной обстановки. Об этом заявил заместитель генерального директора по качеству ГП "Белорусская АЭС" Александр Ерин во время посещения БелАЭС делегацией деловых кругов Вьетнама, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Вьетнамские специалисты заинтересованы в ознакомлении с основными этапами сооружения и ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС, а также условиями формирования в стране ядерной энергетической инфраструктуры. Приоритетная тема - безопасность. "Президентом Беларуси была поставлена задача о сооружении и эксплуатации безопасной атомной станции. И мы это выполнили совместно с российскими партнерами. На текущий момент безопасность АЭС достигается за счет качественного проектирования, конструирования, изготовления, ввода в эксплуатацию станции, а также реализации глубокоэшелонированной защиты и внедрения физических барьеров на пути распространения ионизирующего излучения. Не зря выбран проект АЭС-2006. Это самый безопасный на текущий момент проект с улучшенными технико-экономическими показателями и показателями безопасности", - сказал Александр Ерин.
По его словам, внедрено четыре канала безопасности, в том числе пассивные системы, при которых не требуется вмешательство оператора длительное время - около 72 часов. Кроме того, внедрена автоматизированная система управления технологическими процессами. "Кроме технических мер, также есть организационные. На предприятии культура безопасности совершенствуется с каждым годом. Реализована административная система управления предприятием, где вопросам безопасности уделяется приоритетное внимание. Стоит отметить, что проводятся различные тренировки, обучение персонала, - отметил заместитель гендиректора. - На текущий момент мы прошли все необходимые мероприятия международных организаций. В том числе проведены стресс-тесты. По итогам оценки экспертных организаций мы получили отчет об отсутствии дефицитов безопасности на площадке БелАЭС".
Вьетнамских специалистов, которые приехали в Беларусь, интересует в том числе опыт страны в области подготовки кадров. "Сразу же после принятия решения о сооружении атомной станции была принята государственная программа подготовки кадров для ядерной энергетики. Подготовлены преподаватели, четыре ведущих высших учебных заведения открыли специальности по подготовке специалистов. Организованы стажировки и обучение за рубежом для специалистов, которые уже имели опыт эксплуатации действующих объектов тепловой энергетики. Кроме того, мы в рамках генерального контракта совместно со специалистами Российской Федерации, а именно Технической академии "Росатома", вовремя и с опережающими темпами соорудили учебно-тренировочный центр. Обучение переведено на его базу в шаговой доступности от площадки Белорусской АЭС. Это позволило нам не командировать наших сотрудников в Россию, а приглашать инструкторов Нововоронежского УТЦ к нам на площадку. Таким образом мы смогли подготовить своих белорусских специалистов", - проинформировал Александр Ерин.
Немаловажный аспект - взаимодействие с международными организациями. "У нас заключены договоры с МАГАТЭ и Всемирной ассоциацией организаций, эксплуатирующих атомные электростанции. Проведено с момента сооружения атомной станции более 100 различных мероприятий. Это миссии технической поддержки, обучение и другие мероприятия как на площадке Белорусской АЭС, так и за пределами Беларуси. Сегодня мы можем гордиться белорусскими специалистами, которые имеют экспертный опыт. Они участвуют в различных проектах, миссиях технической поддержки и приглашаются в качестве экспертов на действующие зарубежные атомные станции, помогают их сооружать", - обозначил заместитель гендиректора.
Представителей Вьетнама также интересовал контроль радиационной обстановки. "На предприятии создана специальная служба - цех радиационной безопасности. В его состав входят несколько лабораторий, которые измеряют уровень радиационного фона как на площадке Белорусской АЭС, так и в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения. Мы проводим радиационный мониторинг ежедневно, видим мощность дозы гамма-излучения на площадке Белорусской АЭС и за ее пределами. Также проводится лабораторный контроль проб земли, воздуха, осадков, пищевых продуктов. Кроме того, на государственном уровне проводится радиационный мониторинг. За время от начала сооружения БелАЭС у нас не было нарушений радиационной обстановки, сохраняется естественный радиационный фон", - подчеркнул Александр Ерин.
Генеральный директор Белорусской АЭС Сергей Бобович отметил, что атомная станция - достояние страны. Сегодня она производит около 40% общего объема электроэнергии. "Важно, что наши люди получили во многом уникальные компетенции, мы привлекли в отрасль молодежь. Сегодня наш опыт изучают партнеры из Центральной Азии, Европы. Мы рады поделиться им и с Вьетнамом", - подчеркнул он.
В ближайшие дни делегация Вьетнама изучит опыт Беларуси по реализации совместно с "Росатомом" высокотехнологичных проектов в смежных с атомной энергетикой отраслях, посетит Центр аддитивных технологий. "Вместе с Беларусью в рамках совместного предприятия мы создали центр компетенций, который продвигает инновационные решения в производстве материалов методом 3D-печати для промышленности, энергетики, науки, транспорта. 4 декабря мы проведем день аддитивных технологий, обсудим, куда двигаться дальше", - отметил директор странового офиса госкорпорации "Росатом" в Беларуси Станислав Левицкий.
"Росатом" видит возможности для взаимодействия с Беларусью и в области систем накопления энергии. "Кроме того, активно идет взаимодействие по теме Центра ядерной медицины. Финализировано медико-техническое задание, сейчас обсуждаются проектные решения, и мы надеемся, что в следующем году выйдем на подписание конкретной детальной дорожной карты по реализации этого проекта", - добавил Станислав Левицкий.
Заместитель директора Департамента по инвестициям и строительству компании Vietnam Electricity Ву Нгок Минь поблагодарил за теплый прием. "Нам предоставлена хорошая возможность узнать о белорусском проекте. Эта информация будет полезна в рамках подготовки к строительству нашей собственной АЭС", - сказал он.
Делегация деловых кругов Вьетнама посещает с рабочим визитом Беларусь 23-26 ноября. В состав делегации вошли представители ведущей энергетической компании страны Vietnam Electricity (EVN) во главе с вице-президентом Нгуеном Тай Анем. В марте 2026 года Вьетнам заключил с Россией межправительственное соглашение о строительстве первой в стране АЭС - "Ниньтхуан-1". Проект предусматривает строительство двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 общей мощностью 2400 МВт. АЭС с реакторами такого же типа построена в Беларуси.-0-
Экономика
24 ноября 2026, 18:03
Безопасность и подготовка кадров: делегация Вьетнама ознакомилась с достижениями Беларуси в атомной энергетике
Фото пресс-службы странового офиса госкорпорации "Росатом" в Беларуси
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