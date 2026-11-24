24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь с момента принятия решения о сооружении собственной атомной электростанции прошла большой путь: приняты меры по подготовке кадров, обеспечению безопасности и постоянном контроле радиационной обстановки. Об этом заявил заместитель генерального директора по качеству ГП "Белорусская АЭС" Александр Ерин во время посещения БелАЭС делегацией деловых кругов Вьетнама, сообщает корреспондент БЕЛТА.Вьетнамские специалисты заинтересованы в ознакомлении с основными этапами сооружения и ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС, а также условиями формирования в стране ядерной энергетической инфраструктуры. Приоритетная тема - безопасность. "Президентом Беларуси была поставлена задача о сооружении и эксплуатации безопасной атомной станции. И мы это выполнили совместно с российскими партнерами. На текущий момент безопасность АЭС достигается за счет качественного проектирования, конструирования, изготовления, ввода в эксплуатацию станции, а также реализации глубокоэшелонированной защиты и внедрения физических барьеров на пути распространения ионизирующего излучения. Не зря выбран проект АЭС-2006. Это самый безопасный на текущий момент проект с улучшенными технико-экономическими показателями и показателями безопасности", - сказал Александр Ерин.По его словам, внедрено четыре канала безопасности, в том числе пассивные системы, при которых не требуется вмешательство оператора длительное время - около 72 часов. Кроме того, внедрена автоматизированная система управления технологическими процессами. "Кроме технических мер, также есть организационные. На предприятии культура безопасности совершенствуется с каждым годом. Реализована административная система управления предприятием, где вопросам безопасности уделяется приоритетное внимание. Стоит отметить, что проводятся различные тренировки, обучение персонала, - отметил заместитель гендиректора. - На текущий момент мы прошли все необходимые мероприятия международных организаций. В том числе проведены стресс-тесты. По итогам оценки экспертных организаций мы получили отчет об отсутствии дефицитов безопасности на площадке БелАЭС".Вьетнамских специалистов, которые приехали в Беларусь, интересует в том числе опыт страны в области подготовки кадров. "Сразу же после принятия решения о сооружении атомной станции была принята государственная программа подготовки кадров для ядерной энергетики. Подготовлены преподаватели, четыре ведущих высших учебных заведения открыли специальности по подготовке специалистов. Организованы стажировки и обучение за рубежом для специалистов, которые уже имели опыт эксплуатации действующих объектов тепловой энергетики. Кроме того, мы в рамках генерального контракта совместно со специалистами Российской Федерации, а именно Технической академии "Росатома", вовремя и с опережающими темпами соорудили учебно-тренировочный центр. Обучение переведено на его базу в шаговой доступности от площадки Белорусской АЭС. Это позволило нам не командировать наших сотрудников в Россию, а приглашать инструкторов Нововоронежского УТЦ к нам на площадку. Таким образом мы смогли подготовить своих белорусских специалистов", - проинформировал Александр Ерин.Немаловажный аспект - взаимодействие с международными организациями. "У нас заключены договоры с МАГАТЭ и Всемирной ассоциацией организаций, эксплуатирующих атомные электростанции. Проведено с момента сооружения атомной станции более 100 различных мероприятий. Это миссии технической поддержки, обучение и другие мероприятия как на площадке Белорусской АЭС, так и за пределами Беларуси. Сегодня мы можем гордиться белорусскими специалистами, которые имеют экспертный опыт. Они участвуют в различных проектах, миссиях технической поддержки и приглашаются в качестве экспертов на действующие зарубежные атомные станции, помогают их сооружать", - обозначил заместитель гендиректора.Представителей Вьетнама также интересовал контроль радиационной обстановки. "На предприятии создана специальная служба - цех радиационной безопасности. В его состав входят несколько лабораторий, которые измеряют уровень радиационного фона как на площадке Белорусской АЭС, так и в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения. Мы проводим радиационный мониторинг ежедневно, видим мощность дозы гамма-излучения на площадке Белорусской АЭС и за ее пределами. Также проводится лабораторный контроль проб земли, воздуха, осадков, пищевых продуктов. Кроме того, на государственном уровне проводится радиационный мониторинг. За время от начала сооружения БелАЭС у нас не было нарушений радиационной обстановки, сохраняется естественный радиационный фон", - подчеркнул Александр Ерин.Генеральный директор Белорусской АЭС Сергей Бобович отметил, что атомная станция - достояние страны. Сегодня она производит около 40% общего объема электроэнергии. "Важно, что наши люди получили во многом уникальные компетенции, мы привлекли в отрасль молодежь. Сегодня наш опыт изучают партнеры из Центральной Азии, Европы. Мы рады поделиться им и с Вьетнамом", - подчеркнул он.В ближайшие дни делегация Вьетнама изучит опыт Беларуси по реализации совместно с "Росатомом" высокотехнологичных проектов в смежных с атомной энергетикой отраслях, посетит Центр аддитивных технологий. "Вместе с Беларусью в рамках совместного предприятия мы создали центр компетенций, который продвигает инновационные решения в производстве материалов методом 3D-печати для промышленности, энергетики, науки, транспорта. 4 декабря мы проведем день аддитивных технологий, обсудим, куда двигаться дальше", - отметил директор странового офиса госкорпорации "Росатом" в Беларуси Станислав Левицкий."Росатом" видит возможности для взаимодействия с Беларусью и в области систем накопления энергии. "Кроме того, активно идет взаимодействие по теме Центра ядерной медицины. Финализировано медико-техническое задание, сейчас обсуждаются проектные решения, и мы надеемся, что в следующем году выйдем на подписание конкретной детальной дорожной карты по реализации этого проекта", - добавил Станислав Левицкий.Заместитель директора Департамента по инвестициям и строительству компании Vietnam Electricity Ву Нгок Минь поблагодарил за теплый прием. "Нам предоставлена хорошая возможность узнать о белорусском проекте. Эта информация будет полезна в рамках подготовки к строительству нашей собственной АЭС", - сказал он.Делегация деловых кругов Вьетнама посещает с рабочим визитом Беларусь 23-26 ноября. В состав делегации вошли представители ведущей энергетической компании страны Vietnam Electricity (EVN) во главе с вице-президентом Нгуеном Тай Анем. В марте 2026 года Вьетнам заключил с Россией межправительственное соглашение о строительстве первой в стране АЭС - "Ниньтхуан-1". Проект предусматривает строительство двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 общей мощностью 2400 МВт. АЭС с реакторами такого же типа построена в Беларуси.-0-