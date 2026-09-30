Беспилотный трамвай и троллейбус с автономным ходом. Гендиректор "БКМ Холдинг" рассказал о новых разработках

В этом году компания представила односекционный троллейбус модели 32100D серии Olgerd. "Эта модель хорошо известна и в Беларуси, и в России. Ее особенность - автономный ход. Троллейбус оснащен батареей на основе литий-железо-фосфатных ячеек собственного производства", - отметил Михаил Сыманович.
По его словам, такие троллейбусы уже эксплуатируются в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Тольятти и Сочи. Завтра одну машину планируется передать в Самару, чтобы там могли оценить технику в работе и дать обратную связь. "В Самаре эксплуатируются наши трамваи, раньше туда поставлялись троллейбусы, однако современная модель пока не представлена", - рассказал гендиректор.
При производстве транспорта для разных климатических зон учитывают особенности систем кондиционирования и термостатирования батарей. "Чтобы батарея служила долго и надежно, важно поддерживать определенный температурный режим. В технике для жарких регионов системы термостатирования мощнее и в большей степени рассчитаны на охлаждение. Для холодных регионов важнее подогрев батареи", - объяснил спикер.
Предприятие также работает над созданием беспилотного трамвая. По словам гендиректора, трамвай подходит для первых испытаний таких технологий: он движется по рельсам по заданному маршруту, что упрощает планирование и прогнозирование его движения. "В Беларуси, помимо Минска, трамваи эксплуатируются в нескольких городах. В частности, в Мозыре трамвай используют как корпоративный транспорт: он перевозит людей из города на нефтеперерабатывающий завод и движется по выделенной полосе, почти не пересекаясь с дорогами общего пользования", - рассказал Михаил Сыманович.
По его словам, "БКМ Холдинг" планирует привлечь компанию-разработчика для создания программного обеспечения, которое будет управлять системами беспилотного движения. Затем комплекс планируют установить на трамвайный вагон и испытать в Мозыре.
Компания-разработчик уже определена, сейчас ведется поиск финансирования. "В 2027 году постараемся реализовать отдельные этапы проекта: создать систему и попробовать интегрировать ее в трамвайный вагон. Масштабирование, вероятно, начнется позже - возможно, в 2028 году, после того как мы выявим и устраним сложности, которые могут возникнуть в ходе опытной эксплуатации", - поделился Михаил Сыманович.
II Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Беларусь" проходит в Минске с 30 сентября по 2 октября. В ней участвуют представители более чем 40 стран. Общая площадь выставочной экспозиции составляет 20 тыс. кв.м.-0-
Фото Татьяны Матусевич