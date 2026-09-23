"> БелТПП организует бизнес-курс "Путь экспортера 2026" для обучения предприятий основам выхода на зарубежные рынки

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бизнес-курс "Путь экспортера 2026" организует Белорусская торгово-промышленная палата (БелТПП) для обучения предприятий основам и тонкостям выхода на зарубежные рынки. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя БелТПП Виталий Вабищевич, передает корреспондент БЕЛТА.



Одно из направлений деятельности БелТПП - повышение компетенций руководителей и специалистов, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью. Образовательные программы для экспортеров проводятся уже на протяжении восьми лет. Центр делового образования БелТПП официально получил статус бизнес-школы. В этому году планируется проведение бизнес-курса "Путь экспортера 2026".



"Есть вопросы по экспорту даже в соседние страны, не говоря о странах "дальней дуги" - Африки, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и других. Важно понять, как на этих рынках работать, какие есть нюансы. Бизнес-курс как раз направлен на помощь в решении непростых задач. Топ-менеджеры белорусских предприятий расскажут о своей практике работы, поделятся опытом. Нас поддержало в том числе Министерство иностранных дел, состоится встреча с послами", - рассказал Виталий Вабищевич.



Программа разделена на девять модулей, каждый из которых рассчитан на два дня и будет проходить на разных площадках, в том числе на базе Белорусской универсальной товарной биржи, Госстандарта, индустриального парка "Великий камень", предприятий-экспортеров. В числе тем - взыскание просроченной задолженности, защита национального бренда, где эксперты разберут конкретные ситуации. "Наша задача - максимально приблизить участников к практике. Формат обучения гибкий", - отметил Виталий Вабищевич.



За прошедшие годы в бизнес-курсах для экспортеров приняли участие более 2 тыс. человек. Проводятся и другие мероприятия - практикоориентированные форумы, встречи, которые собирают представительную аудиторию.-0-