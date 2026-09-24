24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ежегодно в последнее воскресенье сентября в Беларуси отмечается День машиностроителя. К этой дате Национальный статистический комитет подготовил статобзор, сообщает БЕЛТА.
По данным на 1 января 2026 года, в стране насчитывалось 1801 предприятие машиностроения, что на 123 больше, чем работало в 2024 году. Основу сектора формируют 270 крупных и средних организаций.
Вклад машиностроения в ВВП в январе - июне 2026 года составил 4,7%. В сферу направлено за этот период 965,7 млн рублей инвестиций - 11,2% от объема в целом по промышленности.
В машиностроительном комплексе трудится 194,3 тыс. человек. Это примерно 19,4% от общего числа занятых в промышленности Беларуси и 4,7% от общей численности занятых в экономике.
В отрасли преобладают мужчины - 70,6%, доля женщин - 29,4%. Возраст среднестатистического работника - 42,5 года. Высшее образование имеют 36,2% специалистов, а среднее специальное и профессионально-техническое - 19,7% и 35,8% соответственно.
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников машиностроения в январе - августе 2026 года составила 3036,9 рубля, что на 7,1% больше уровня января - августа 2025 года.
Беларусь занимает одно из ведущих мест в мире по производству большегрузных автомобилей.
Каждый третий рубль из выручки белорусские предприятия машиностроения получают от реализации инновационной продукции. Товары машиностроения отечественного производства экспортируются в 117 стран.-0-
Экономика
24 сентября 2026, 15:21
Белстат: сферу машиностроения в Беларуси представляют более 1,8 тыс. предприятий
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