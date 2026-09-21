Белстат: инвестиции в основной капитал за январь-август составили 36,9 млрд рублей

Удельный вес Минской области в общем объеме использованных инвестиций в основной капитал составил 24%. Доля Минска - 22,1% инвестиций, Брестской области - 12,8%, Гомельской области - 12,2%, Гродненской - 10,3%, Могилевской - 9,4%, Витебской - 9,2%.
Структура инвестиций в основной капитал следующая: строительно-монтажные работы - 50,2%, машины, оборудование, транспортные средства - 36,8%, прочие работы и затраты - 10,7%, объекты интеллектуальной собственности - 2,3%.
Государственные инвестиции в основной капитал составили 40,8%, частные - 52,9%, иностранные - 6,3%.-0-