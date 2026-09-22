"Белорусы голосуют за нашу шину рублем". Как на "Белшине" достигли доли в 45% на внутреннем рынке

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Фото Олега Фойницкого

22 сентября, Бобруйск /Корр. БЕЛТА/. Две модели легковых шин ОАО "Белшина" удостоены Государственного знака качества Республики Беларусь, а доля продукции комбината на внутреннем рынке за последние пять лет выросла с 20-25% до 45%. Об этом журналистам рассказали во время пресс-тура по популяризации белорусских товаров на примере предприятий Могилевской области, передает корреспондент БЕЛТА.Знак качества был присвоен указом Президента Республики Беларусь от 18 января 2024 года №21 двум моделям легковых шин: 215/60R17 модель BEL-402 96H и 225/65R17 модель BEL-411 102H. Это уже вторая подобная награда для предприятия: в советское время комбинат также удостаивался такого высокого звания. Сегодня на заводе массовых шин ОАО "Белшина", где трудятся более 1,5 тыс. человек, выпускается свыше 200 моделей (именно на этом заводе, всего "Белшина" выпускает более 360 различных шин), однако элитный статус имеют пока только две."Однако рынок показывает тренд на увеличение диаметра колес - это касается как дорожной техники, так и автомобилей повышенной проходимости. Мы успешно освоили эти ниши", - рассказал директор завода массовых шин ОАО "Белшина" Юрий Русецкий. Он отметил, что комплексы, установленные на производстве, были приобретены в рамках технического переоснащения именно для освоения выпуска шин диаметром от 16 до 20 дюймов. За пять лет разработчики создали более 60 новых моделей большого диаметра.На данный момент предприятие сотрудничает с Российской Федерацией, странами Дальней дуги, азиатскими регионами и другими. "У нас успешные продажи как легкового, так и грузового ассортимента. Внутренний рынок постоянно растет. Если пять лет назад доля нашей продукции на внутреннем рынке составляла 20-25%, то сейчас она достигла 45% и продолжает ежегодно увеличиваться. Это говорит о том, что белорусы голосуют за нашу шину рублем и наша продукция пользуется спросом", - подчеркнул Юрий Русецкий.По его словам, шины моделей BEL-402 и BEL-411 поставляются для комплектации автомобилей Belgee. Несмотря на повышенные требования автопроизводителя по сравнению с ГОСТом, предприятие выдержало все показатели без единой претензии. Произведено более 210 тыс. шин модели BEL-411 и более 120 тыс. BEL-402."Шина - это результат коллективного труда множества людей: от проектировщиков, которые на стадии разработки закладывают функциональные и экономические характеристики, до рабочих на участке заготовки деталей. Мелочей в нашей работе не бывает. Технологии, примененные в этих шинах, мы транслируем и на остальные модели", - добавил руководитель.Директор завода, который работает на предприятии около 30 лет и начинал карьеру со слесаря, лично эксплуатирует только продукцию "Белшины". Он обратил внимание, что даже автобус, на котором прибыли журналисты, стоит на местных шинах. Также показательны отзывы потребителей на маркетплейсах Ozon и Wildberries, где продукция комбината практически всегда имеет рейтинг 5 звезд.Сейчас конструкторы работают над созданием шин для электромобилей диаметром 19 и 20 дюймов для комплектации машин Belgee. Из-за высокого начального крутящего момента электрокаров требуются особые эксплуатационные характеристики. "Обычно оптимальный срок разработки и вывода шины на серийное производство составляет полгода. Мы ставим задачу освоить эту новинку за полгода, но спешка недопустима, так как мы отвечаем за безопасность", - пояснил Юрий Русецкий.Качество продукции обеспечивается строгим контролем на всех этапах. Инженер-технолог сборочного цеха Надежда Смирнова отметила, что после визуального осмотра контролером ОТК каждая шина проходит автоматическую проверку на роботизированном комплексе, где измеряется радиальное и диагональное биение. "Брак помогает нам понимать, где можно стать лучше. Благодаря постоянному анализу ошибок мы добились того, что уровень брака составляет всего 0,01% от всего объема выпускаемой продукции. Качество постоянно растет, и продукция становится все лучше", - сказала специалист.На предприятии трудятся настоящие профессионалы. Сборщик покрышек Евгений Помазов работает здесь уже 30 лет. За смену он изготавливает каркас будущей шины из полуфабрикатов. "Все развивается, ничего не стоит на месте. Я уже 30 лет работаю, за это время многое изменилось, но отношение к технологии сборки остается прежним - оно должно быть хорошим", - поделился опытом Евгений.Для дальнейшего развития и увеличения мощностей по выпуску крупноразмерных шин на заводе планируют установить два дополнительных сборочных комплекса. Один из них позволит не только наращивать объемы, но и совершенствовать конструкцию изделий, давая конструкторам возможность внедрять еще более передовые решения.-0-