"Белорусы голосуют за нашу шину рублем". Как на "Белшине" достигли доли в 45% на внутреннем рынке

Знак качества был присвоен указом Президента Республики Беларусь от 18 января 2024 года №21 двум моделям легковых шин: 215/60R17 модель BEL-402 96H и 225/65R17 модель BEL-411 102H. Это уже вторая подобная награда для предприятия: в советское время комбинат также удостаивался такого высокого звания. Сегодня на заводе массовых шин ОАО "Белшина", где трудятся более 1,5 тыс. человек, выпускается свыше 200 моделей (именно на этом заводе, всего "Белшина" выпускает более 360 различных шин), однако элитный статус имеют пока только две.
На данный момент предприятие сотрудничает с Российской Федерацией, странами Дальней дуги, азиатскими регионами и другими. "У нас успешные продажи как легкового, так и грузового ассортимента. Внутренний рынок постоянно растет. Если пять лет назад доля нашей продукции на внутреннем рынке составляла 20-25%, то сейчас она достигла 45% и продолжает ежегодно увеличиваться. Это говорит о том, что белорусы голосуют за нашу шину рублем и наша продукция пользуется спросом", - подчеркнул Юрий Русецкий.
По его словам, шины моделей BEL-402 и BEL-411 поставляются для комплектации автомобилей Belgee. Несмотря на повышенные требования автопроизводителя по сравнению с ГОСТом, предприятие выдержало все показатели без единой претензии. Произведено более 210 тыс. шин модели BEL-411 и более 120 тыс. BEL-402.
"Шина - это результат коллективного труда множества людей: от проектировщиков, которые на стадии разработки закладывают функциональные и экономические характеристики, до рабочих на участке заготовки деталей. Мелочей в нашей работе не бывает. Технологии, примененные в этих шинах, мы транслируем и на остальные модели", - добавил руководитель.
Сейчас конструкторы работают над созданием шин для электромобилей диаметром 19 и 20 дюймов для комплектации машин Belgee. Из-за высокого начального крутящего момента электрокаров требуются особые эксплуатационные характеристики. "Обычно оптимальный срок разработки и вывода шины на серийное производство составляет полгода. Мы ставим задачу освоить эту новинку за полгода, но спешка недопустима, так как мы отвечаем за безопасность", - пояснил Юрий Русецкий.
На предприятии трудятся настоящие профессионалы. Сборщик покрышек Евгений Помазов работает здесь уже 30 лет. За смену он изготавливает каркас будущей шины из полуфабрикатов. "Все развивается, ничего не стоит на месте. Я уже 30 лет работаю, за это время многое изменилось, но отношение к технологии сборки остается прежним - оно должно быть хорошим", - поделился опытом Евгений.
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Фото Олега Фойницкого