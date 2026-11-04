Белорусы доверяют отечественному авто - директор "БЕЛДЖИ"





"Сегодня белорусы доверяют отечественным автомобилям. Восемь лет назад было очень много пессимистов, а сейчас критика нашего завода в большей степени относится к тому, что люди хотят еще больше выбора. За восемь лет они узнали наши автомобили, у нас появилась своя клиентская база", - сказал Геннадий Свидерский.





По его словам, этот год характеризовался увеличением объема продаж и расширением номенклатуры продукции, поэтому в следующем году завод хочет продолжить развивать эти тенденции. Также год показал, что сейчас в большей степени востребованы гибридные и электромобили.





"Как завод мы должны производить продукцию мирового уровня, а как дистрибьютор - бороться за развитие сервиса. Белорусы сейчас эксплуатируют больше 100 тыс. машин, произведенных на заводе "БЕЛДЖИ", но это доверие нужно подтверждать каждый день и сроками ремонтов, и отношением салонов. Мы хотим ориентироваться на рынок и партнеров, чтобы эксплуатация наших автомобилей доставляла удовольствие клиентам, и расширяем дилерскую сеть, чтобы увеличивать комфорт для наших покупателей", - добавил Геннадий Свидерский.





Завод также активно участвуют в открытии автоцентров по всей Беларуси. Так, сегодня был открыт 24-й - BELGEE "ДрайвМоторс". "Мы будем дополнять друг друга, использовать профессиональные кадры, которые здесь воспитаны, а клиентская база центра сможет воспользоваться продукцией нашего завода. Многие важные технологические операции выполняются именно в автоцентрах, и мы рады такому сотрудничеству и уверены в его продолжении", - подытожил директор СЗАО "БЕЛДЖИ".-0-

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы доверяют современным отечественным автомобилям. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился директор СЗАО "БЕЛДЖИ" Геннадий Свидерский.