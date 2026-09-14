Белорусскую экспозицию представили на промышленно-энергетическом форуме в Тюмени 





В составе экспозиции представлен ведущий производитель в шинной отрасли - ОАО "Белшина". Предприятие выпускает более 300 типоразмеров шин для легковых, грузовых, большегрузных автомобилей, строительно-дорожных и подъемно-транспортных машин, электротранспорта, автобусов, тракторов и сельскохозяйственных машин.

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Флагманы нефтехимической отрасли Беларуси представлены в объединенном стенде концерна "Белнефтехим" на промышленно-энергетическом форуме TNF 2026, который проходит с 14 по 17 сентября в Тюмени. Об этом сообщили БЕЛТА в "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.Ежегодно форум посещают делегации зарубежных стран, среди которых дипломатические и бизнес-миссии из Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Египта, Кувейта и Саудовской Аравии. По данным организаторов, в мероприятии 2026 года также принимают участие представители из более чем 60 регионов России."Белорусский стенд посетил губернатор Тюменской области Александр Моор, а также руководители и представители отраслевых региональных компаний. Комплексные технологические решения и продукты на выставке предлагает РУП "ПО "Белоруснефть" - энергетическая компания, реализующая проекты по освоению нефтегазовых ресурсов не только в Беларуси, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья в партнерстве с крупнейшими энергетическими корпорациями мира", - отметили в "Белинтерэкпо".Также среди участников экспонирован официальный дистрибьютор нефтехимической продукции концерна "Белнефтехим" на территории России - компания ООО "Белнефтехим-РОС" и другие крупнейшие производители нефтепродуктов, продуктов нефтехимии ОАО "Мозырский НПЗ" и ОАО "Нафтан", в том числе презентующие ассортимент продукции и предложений завода "Полимир".В ходе выставки запланированы деловые встречи с представителями крупных отраслевых компаний и организаций, переговоры с иностранными партнерами.-0-