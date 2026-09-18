18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусскому бизнесу, чьи товары пострадали при пожарах на складах в России, окажут поддержку, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства экономики.
В Минэкономики состоялась встреча с субъектами хозяйствования, чьи товарные запасы пострадали в результате пожаров на складских объектах Wildberries на территории Российской Федерации.
"По итогам обсуждения и последующей проработки данного вопроса правительство совместно с ООО "ИМВБРБ" выработало подходы по мерам поддержки белорусского бизнеса. При обращении в ООО "ИМВБРБ" продавцам будет оказана поддержка с учетом выработанного правительством алгоритма в индивидуальном порядке исходя из специфики реализуемых товаров", - рассказали в пресс-службе Минэкономики.-0-
Экономика
18 сентября 2026, 17:55
Белорусскому бизнесу, чьи товары пострадали при пожарах на складах в России, окажут поддержку
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