18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусскому бизнесу, чьи товары пострадали при пожарах на складах в России, окажут поддержку, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства экономики.



В Минэкономики состоялась встреча с субъектами хозяйствования, чьи товарные запасы пострадали в результате пожаров на складских объектах Wildberries на территории Российской Федерации.



"По итогам обсуждения и последующей проработки данного вопроса правительство совместно с ООО "ИМВБРБ" выработало подходы по мерам поддержки белорусского бизнеса. При обращении в ООО "ИМВБРБ" продавцам будет оказана поддержка с учетом выработанного правительством алгоритма в индивидуальном порядке исходя из специфики реализуемых товаров", - рассказали в пресс-службе Минэкономики.-0-